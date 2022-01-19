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    Арестович розповів, чого не зміг пробачити Зеленскому

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    Блогер неочікувано був призначений радником голови Офісу президента наприкінці 2020 року - Арестович розповів, чого не зміг пробачити Зеленскому
    Блогер неочікувано був призначений радником голови Офісу президента наприкінці 2020 року
    фото з відкритих джерел

    Арестович звинуватив чинну владу у діях, які, нібито, закріплюють суспільний розкол та корупцію

    Колишній радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, що напередодні звільнився з цієї посади, пояснив, чому розійшлися його шляхи із чинним керівництвом держави. Відповідний допис Арестович опублікував на своїй Facebook-сторінці.

    Свою відставку з посади радника глави Офісу президента та спікера української делегації у Мінській ТКГ блогер пояснив тим, що побачив у діях влади в ситуації з прибуттям в аеропорт Жуляни Петра Порошенка «ознаки слабкості».

    «Я здатний пробачити багато чого, включаючи особисту підлість щодо мене (це політика, всі ми макіавеллі, цинізм, холодний розрахунок і таке інше). Але слабкості я вибачити не можу», – сказав він.

    Арестович звинуватив чинну владу у діях, які, нібито, закріплюють суспільний розкол та корупцію. «Якщо держава – це монополія на насильство, то менеджмент цього насильства має бути на найвищому рівні: бо найменша помилка у цьому питанні – закріплення несправедливості, розколу, корупції», – зазначив ексрадник Єрмака.

    Також у своєму дописі Арестович піддав критиці п’ятого президента України Петра Порошенка, звинуватив його у корупції, збагаченні «на крові», сприянні розколу суспільства тощо. .

    На думку Арестовича, українська держава «нескінченно слабка у відправленні своїх функцій», адже, якби це було не так, «особу, підозрювану у держзраді, поклали б мордою у підлогу прямо в Жулянах».

    Саме слабкість влади, за словами Арестовича, змусила його звільнитися з «Офісу президента», адже він не може простити владі цієї «слабкості».

    «Не знаю, хто автор сценарію шоу в Жулянах, який закріпив слабкість як головну органічну ознаку української держави (не плутати з країною), але мені з ним вже точно не по дорозі», – зазначив Арестович.

    Раніше Арестович несподівано звинуватив Зеленського у порушенні обіцянок.

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    Теги: Петро Порошенко Офіс президента радник звільнення Олексій Арестович
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    Арестович розповів, чого не зміг пробачити Зеленскому