Арестович розповів, чого не зміг пробачити Зеленскому

Арестович звинуватив чинну владу у діях, які, нібито, закріплюють суспільний розкол та корупцію

Колишній радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, що напередодні звільнився з цієї посади, пояснив, чому розійшлися його шляхи із чинним керівництвом держави. Відповідний допис Арестович опублікував на своїй Facebook-сторінці.

Свою відставку з посади радника глави Офісу президента та спікера української делегації у Мінській ТКГ блогер пояснив тим, що побачив у діях влади в ситуації з прибуттям в аеропорт Жуляни Петра Порошенка «ознаки слабкості».

«Я здатний пробачити багато чого, включаючи особисту підлість щодо мене (це політика, всі ми макіавеллі, цинізм, холодний розрахунок і таке інше). Але слабкості я вибачити не можу», – сказав він.

Арестович звинуватив чинну владу у діях, які, нібито, закріплюють суспільний розкол та корупцію. «Якщо держава – це монополія на насильство, то менеджмент цього насильства має бути на найвищому рівні: бо найменша помилка у цьому питанні – закріплення несправедливості, розколу, корупції», – зазначив ексрадник Єрмака.

Також у своєму дописі Арестович піддав критиці п’ятого президента України Петра Порошенка, звинуватив його у корупції, збагаченні «на крові», сприянні розколу суспільства тощо. .

На думку Арестовича, українська держава «нескінченно слабка у відправленні своїх функцій», адже, якби це було не так, «особу, підозрювану у держзраді, поклали б мордою у підлогу прямо в Жулянах».

Саме слабкість влади, за словами Арестовича, змусила його звільнитися з «Офісу президента», адже він не може простити владі цієї «слабкості».

«Не знаю, хто автор сценарію шоу в Жулянах, який закріпив слабкість як головну органічну ознаку української держави (не плутати з країною), але мені з ним вже точно не по дорозі», – зазначив Арестович.

Раніше Арестович несподівано звинуватив Зеленського у порушенні обіцянок.

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