Новий скандал. Арестович образив студентів Києво-Могилянської академії

Олексій Арестович уже перепросив за свої слова

Радник офісу президента, обговорюють сучасну «культуру скасування» на тлі скандальних заяв американського бізнесмена Ілона Маска, досить грубо висловився про студентів Києво-Могилянської академії.

На думку Арестовича, українська молодь надто бурхливо відреагувала на так званий «мирний план» Ілона Маска. Радник Офісу президента України заявив, що попри тренд «культури скасування» українцям не варто відмовитися від наданих ЗСУ супутників Starlink.

«Тренди теж є. Особливо в цієї молоді довбаної, яка навчилася у своїх києво-могилянських академіях … які набралися з канадських університетів всяких фемінізмів і всього іншого, які бігають і прискіпливо говорять: я чи сказав Арестович про «маленьку культуру», а який він поставив акцент», – сказав він.

Слова Арестовича викликали хвилю обурення серед українців у соцмережах.

Після цього Арестовичу довелося перепросити перед студентами Києво-Могилянської академії. Радник Офісу президента України заявив, що неправильно гребти всіх під одну гребінку.

«Приношу свої щирі вибачення студентам та викладачам Києво-Могилянської академії (хоча вогнища неомарксистських ідей там трапляються ще як). Тут я був неправий, і, безумовно, гребти під одну гребінку тисячі різних людей за однією формальною ознакою не можна», – написав він у Facebook.

Арестович пояснив емоції кінцем робочого дня та розчаруванням від пропозиції Маска віддати Крим Росії.

Нагадаємо, Ілон Маск запостив скандальне голосування щодо неприйнятних для України умов досягнення миру з Росією. Зокрема, він пропонує віддати РФ тимчасово окупований Крим. Маск пропонує повторити «референдуми», але вже під наглядом ООН, а також залишити Крим у складі Росії. При цьому, як пропонує Маск, Україна повинна забезпечувати Крим водою. Також, за пропозицією Маска, Україна повинна стати нейтральною країною. Допис Маска викликав бурхливу реакцію з боку українців.

Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці в Twitter відреагував на допис Маска, запропонувавши два варіанти вибору для нього: «Що Ілон Маск обирає: тих, хто підтримує Україну, чи тих, хто на боці Росії?»