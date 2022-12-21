Байден про візит Зеленського до США: Нам є про що поговорити

Очільник США Зеленському: «Я радий, що ви тут».

Президент США Джо Байден побажав українському колезі Володимиру Зеленському вдалого польоту та наголосив, що чекає на його приїзд. Про це він написав у Twitter.

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«Сподіваюсь, що ви добре долетите, Володимире. Я радий, що ви тут. Нам є про що поговорити», – написав американський президент.

Як повідомлялося, Байден зустріне Зеленського на галявині біля Білого дому о 21.00 за київським часом, пресконференція запланована о 23.30.

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Також стало відомо, що на зустрічі у Вашингтоні Байден та Зеленський проведуть поглиблене стратегічне обговорення подальшого ходу бойових дій в Україні, можливостей щодо навчання українських військових, посилення санкцій та заходів експортного контролю щодо Росії та допомогу Києву у сфері економіки та енергетики.

Тим часом Кремль відреагував на візит українського лідера до США. Сьогодні, 21 грудня, російський диктатор Володимир Путін готує звернення до росіян на колегії міноборони.

Представник Кремля зазначив, що на колегії також заплановано виступ міністра оборони Сергія Шойгу, до якого президент додасть заключні ремарки.

ЗМІ зауважують, що ймовірно Зеленський вилетів до Вашингтона на американському військовому літаку з бази Рамштайн в Німеччині.

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Очікується, що під час візиту президент виступить із промовою на спільному засіданні обох палат Конгресу та проведе зустріч із американським колегою Джо Байденом.

Видання Politico повідомляє, що під час візиту президента України Володимира Зеленського до США українська делегація проситиме Білий дім про постачання ракет великої дальності та безпілотників.