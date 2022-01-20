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    Байден зустрівся із сенаторами, які повернулися з України

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    Вашингтон готується до кроків, які б мали серйозні наслідки для Росії у випадку агресії - Байден зустрівся із сенаторами, які повернулися з України
    Вашингтон готується до кроків, які б мали серйозні наслідки для Росії у випадку агресії
    фото з відкритих джерел

    Білий дім повідомив, що розповіли політики про побачене в Києві

    Президент США Джо Байден зустрівся з двопартійною групою сенаторів, які щойно повернулися з Києва, щоб обговорити російське військове нарощування, а також найбільш ефективні кроки на підтримку України. Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому.

    «Президент Байден і сенатори обмінялися думками про те, як США найкраще можуть продовжувати тісну співпрацю з нашими союзниками й партнерами на підтримку України, включно з поточними дипломатичними зусиллями, спрямованими на врегулювання нинішньої кризи, а також заходами стримування», – зауважили в Білому домі.

    Повідомляється також, що президент Байден «погодився продовжувати тісну взаємодію з Конгресом» у той час, як адміністрація готується до кроків, які б мали серйозні наслідки для Росії у випадку її подальшої агресії проти України.

    Нагадаємо, напередодні представницька делегація Сенату США у Києві підтвердила двопартійну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України перед загрозою нового російського вторгнення.

    Раніше Держдеп повідомляв, що Росія не погодилася відвести війська від українських кордонів.

    До слова, Білий дім непокоїть, що російський уряд готує вторгнення до України, яке може призвести до масштабних порушень прав людини і воєнних злочинів, якщо дипломатія не досягне поставленої цілі.

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    Теги: США Джозеф Байден президент
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    Байден зустрівся із сенаторами, які повернулися з України