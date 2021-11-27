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    «Без паніки». Соратник Зеленського оцінив інформацію Заходу про вторгнення Росії в Україну

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    У жовтні в світових ЗМІ почала з'являтися інформація про те, що РФ готує повномасштабну військову агресію проти України - «Без паніки». Соратник Зеленського оцінив інформацію Заходу про вторгнення Росії в Україну
    У жовтні в світових ЗМІ почала з'являтися інформація про те, що РФ готує повномасштабну військову агресію проти України
    фото: 24tv.ua

    Потураєв: «Нічого нового ми не дізналися»

    Українському суспільству не варто піддаватися паніці щодо можливого повномасштабного нападу Росії на Україну. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив народний депутат України від партії «Слуга народу» Микита Потураєв.

    «В Європі кількість політиків, які б хотіли забути про нашу війну з Росією, на жаль, дуже велика. Тому про війну треба постійно нагадувати. А от українське суспільство не має піддаватися паніці, бо нічого нового ми не дізналися ані про росіян, ані про їхню армію. Вся ця інформація розповсюджується не для нас, а для західного світу», – вважає політик.

    Потураєв наголосив, що варто подякувати американським союзникам України за те, що вони активізували тему можливої повномасштабної російської агресії проти України в світовому медійному просторі, бо десятки тисяч російських вояків українських кордонів нікуди не поділися, а їхні бази розташовані у дуже небезпечній близькості від наших рубежів.

    «Це дуже дивна активність для країни, яка нібито не збирається з нами воювати. Тому ще раз – треба подякувати американським партнерам, які стверджують, що загроза Україні нікуди не поділася і Росія може почати бойові дії у будь-який момент», – підсумував Микита Потураєв.

    Раніше повідомлялося, що американці розрахували можливі сценарії агресії Кремля.

    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росію чекають наслідки у разі вторгнення в Україну.

    Тим часом сенатори США хочуть збільшити військову допомогу Україні до $350 млн. Крім того, посольство США попередило своїх громадян про військову активність Росії на кордоні з Україною.

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    Теги: Росія депутат війна агресія партія Слуга народу Микита Потураєв
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    «Без паніки». Соратник Зеленського оцінив інформацію Заходу про вторгнення Росії в Україну