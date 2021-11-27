«Без паніки». Соратник Зеленського оцінив інформацію Заходу про вторгнення Росії в Україну

У жовтні в світових ЗМІ почала з'являтися інформація про те, що РФ готує повномасштабну військову агресію проти України

Потураєв: «Нічого нового ми не дізналися»

Українському суспільству не варто піддаватися паніці щодо можливого повномасштабного нападу Росії на Україну. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив народний депутат України від партії «Слуга народу» Микита Потураєв.

«В Європі кількість політиків, які б хотіли забути про нашу війну з Росією, на жаль, дуже велика. Тому про війну треба постійно нагадувати. А от українське суспільство не має піддаватися паніці, бо нічого нового ми не дізналися ані про росіян, ані про їхню армію. Вся ця інформація розповсюджується не для нас, а для західного світу», – вважає політик.

Потураєв наголосив, що варто подякувати американським союзникам України за те, що вони активізували тему можливої повномасштабної російської агресії проти України в світовому медійному просторі, бо десятки тисяч російських вояків українських кордонів нікуди не поділися, а їхні бази розташовані у дуже небезпечній близькості від наших рубежів.

«Це дуже дивна активність для країни, яка нібито не збирається з нами воювати. Тому ще раз – треба подякувати американським партнерам, які стверджують, що загроза Україні нікуди не поділася і Росія може почати бойові дії у будь-який момент», – підсумував Микита Потураєв.

Раніше повідомлялося, що американці розрахували можливі сценарії агресії Кремля.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росію чекають наслідки у разі вторгнення в Україну.

Тим часом сенатори США хочуть збільшити військову допомогу Україні до $350 млн. Крім того, посольство США попередило своїх громадян про військову активність Росії на кордоні з Україною.