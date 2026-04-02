Білорусь ухвалила законопроєкт про заборону «пропаганди» ЛГБТ та чайлдфрі

Генпрокуратура Білорусі розробила проєкт закону про адміністративну відповідальність за «пропаганду» ЛГБТ у 2024 році

Документ передбачає штрафи для фізичних та юридичних осіб

Рада Національних зборів Білорусі верхня палата парламенту схвалила законопроєкт про заборону «пропаганди» ЛГБТ та добровільної відмови від дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Белту.

Документ «Про зміну кодексів з питань адміністративної відповідальності» додає до кодексу Білорусі про адміністративні правопорушення дев’ять нових статей та 43 нових категорії адміністративних правопорушень. Також внесені 73 зміни до вже наявних категорій. Зокрема, додана стаття «Пропаганда гомосексуальних відносин, зміни статі, бездітності, педофілії». Вона передбачає штрафи для фізичних та юридичних осіб.

Для порушників цієї норми передбачено штрафи: для фізичних осіб – до 20 базових величин (близько $300), для індивідуальних підприємців – до 100 (близько $1,5 тис.), для юридичних осіб – від 100 до 150 базових величин (до $2,2 тис.)

У разі визнання, що з такою інформацією ознайомився неповнолітній, покарання посилюється і, окрім збільшених штрафів, громадянам загрожуватимуть громадські роботи чи адміністративний арешт.

Оновлений кодекс набуде чинності після підпису самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Раніше Міністерство культури Білорусі прирівняло демонстрацію «нетрадиційних стосунків» до порнографії, поширення якої заборонено.

До слова, Європейська комісія офіційно підтвердила, що без узаконення стосунків одностатевих пар шлях України до Євросоюзу залишиться закритим. Так Європейська комісія відповіла на звернення кількох українських правозахисних організацій стосовно законопроєкту № 14394 – проєкту нового Цивільного кодексу України, який може порушувати права спільноти.