Блінкен пообіцяв Кулебі «потужну відповідь» у разі нападу РФ

Відбулася розмова держсекретаря США з міністром закордонних справ України

14 лютого відбулася телефонна розмова держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Про зміст спілкування повідомляється на сайті амбасади США в Україні.

Як поінформував речник Держдепу Нед Прайс, Сполучені Штати та партнери залишаються єдиними в нашій підтримці суверенітету й територіальної цілісності України, включно з її економічною і фінансовою стабільністю.

«Держсекретар підкреслив, що хоча безпосереднім пріоритетом Сполучених Штатів є підтримка зусиль щодо деескалації ситуації, будь-яка подальша військова агресія Росії проти України зустріне швидку, скоординовану і потужну відповідь», – йдеться в повідомленні.

Тим часом стало відомо, що посольство США буде тимчасово перенесено до Львова.

Також сьогодні представник РФ при ЄС зробив заяву щодо нападу на Україну.

Напередодні військовий експерт пояснив, як американці намагаються використати конфлікт в Україні.

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