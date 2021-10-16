Бойовики шість разів порушили режим тиші в окупованому Донбасі

Російські найманці здійснювали обстріл із гранатометів різних систем

Упродовж доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню, два з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння, повідомляє штаб ООС у Facebook.

Зокрема, у напрямку Луганського найманці здійснили обстріл з гранатометів різних систем.

У бік Новотошківського окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.

Позиції українських воїнів біля Красногорівки ворог обстріляв з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Новолуганського противник вів вогонь із автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік Кримського російсько-окупаційні війська застосували міномети калібру 82 мм та великокаліберні кулемети.

Біля Широкиного найманці відкривали вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити вогневу активність, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, минулої доби, 15 жовтня, російсько-окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.