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    Червоний Хрест відправив на Донбас чергову партію гуманітарної допомоги

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    Вантажівки наповнені необхідними наборами для підтримання життєдіяльності людей на окупованих територіях - Червоний Хрест відправив на Донбас чергову партію гуманітарної допомоги
    Вантажівки наповнені необхідними наборами для підтримання життєдіяльності людей на окупованих територіях
    фото пресслужба дпсу

    Сім автомобілів доставлять жителям Донбасу продуктові набори та будівельні матеріали

    Міжнародний комітет Червоного Хреста відправив чергову колону з гуманітарним вантажем на непідконтрольну Україні територію Донбасу. Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

    «Через КПВВ Новотроїцьке проїхали сім вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем від Міжнародного комітету Червоного Хреста», – йдеться в повідомленні на сайті відомства.

    Зазначено, що загальна вага вантажу становить 110,2 т. Автомобілі доставлять жителям Донбасу продуктові набори та будівельні матеріали.

    До слова, раніше Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до статті 5 Закону України «Про гуманітарну допомогу» (3527), який розширює повноваження облдержадміністрацій щодо визнання гуманітарною допомогою вантажів вагою до 5 тонн. Відповідне рішення сьогодні підтримали 283 народних депутатів.

    Нагадаємо, у вересні три вантажівки з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста проїхали на тимчасово окуповану територію Донбасу.

    Нагадаємо, раніше влітку Червоний Хрест повідомляв, що у порівнянні з 2020 роком гуманітарна ситуація в зоні конфлікту на Донбасі набагато погіршилася.

    Також у ході збройного конфлікту на Донбасі 811 осіб вважаються зниклими безвісти. Про це сказала глава делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Флоранс Жиллетт.

    У свою чергу президент Товариства Червоного хреста України Микола Поліщук зазначив, що з початку збройного конфлікту звернулося загалом 928 громадян, які розшукують рідних.

    Теги: Донбас КПВВ закон вантажівки червоний хрест гуманітарна допомога
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    Червоний Хрест відправив на Донбас чергову партію гуманітарної допомоги