Британія схвалила жорсткі санкції проти Росії
Британські санкції буде введено у разі вторгнення Росії в Україну
Парламент Великої Британії схвалив закон про санкції проти Росії – їх зможе запровадити британський уряд у разі вторгнення РФ до України. Про це повідомляє пресслужба уряду Британії.
«Уряд тепер має право ввести нові жорсткі санкції проти Росії, після того, як сьогодні в парламенті було прийнято закон у рамках заходів, покликаних спонукати Кремль припинити кампанію агресії в Україні», – сказано в повідомленні.
Документ підписав міністр у справах Європи Джеймс Клеверлі. Закон закладає основу найжорсткішого режиму санкцій, який Велика Британія може запровадити проти Росії.
Тепер уряд Британії може запроваджувати санкції проти російських компаній та фізичних осіб у широкому спектрі економічних та стратегічно важливих секторів, включаючи військову, видобувну, хімічну галузі та сферу фінансових послуг.
Влада Великобританії отримала право застосовувати санкції щодо компаній, що працюють в окупованому Криму.
Як відомо, цього тижня елітний спецназ із Великої Британії вирушив в Україну.
Зазначимо, що британський прем'єр Борис Джонсон не виключає, що вторгнення Росії до України може початися з наступу на Київ. Очільник британського уряду додав, що ситуація «досить похмура», але війна не є неминучою. Велика Британія очолює створення пакета економічних санкцій проти Росії та постачає Україні оборонну зброю.