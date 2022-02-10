Британія схвалила жорсткі санкції проти Росії

Британія зможе вводити санкції проти компаній, що працюють у Криму

Британські санкції буде введено у разі вторгнення Росії в Україну

Парламент Великої Британії схвалив закон про санкції проти Росії – їх зможе запровадити британський уряд у разі вторгнення РФ до України. Про це повідомляє пресслужба уряду Британії.

«Уряд тепер має право ввести нові жорсткі санкції проти Росії, після того, як сьогодні в парламенті було прийнято закон у рамках заходів, покликаних спонукати Кремль припинити кампанію агресії в Україні», – сказано в повідомленні.

Документ підписав міністр у справах Європи Джеймс Клеверлі. Закон закладає основу найжорсткішого режиму санкцій, який Велика Британія може запровадити проти Росії.

Тепер уряд Британії може запроваджувати санкції проти російських компаній та фізичних осіб у широкому спектрі економічних та стратегічно важливих секторів, включаючи військову, видобувну, хімічну галузі та сферу фінансових послуг.

Влада Великобританії отримала право застосовувати санкції щодо компаній, що працюють в окупованому Криму.

Як відомо, цього тижня елітний спецназ із Великої Британії вирушив в Україну.

Зазначимо, що британський прем'єр Борис Джонсон не виключає, що вторгнення Росії до України може початися з наступу на Київ. Очільник британського уряду додав, що ситуація «досить похмура», але війна не є неминучою. Велика Британія очолює створення пакета економічних санкцій проти Росії та постачає Україні оборонну зброю.

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