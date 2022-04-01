«Я в Чечні»: український комік потролив Кадирова (фото)

Кадиров кілька разів заявляв, що нібито перебуває в Україні, проте підтвердження цього не було

Відомий український комік Володимир Черняк потролив голову Чечні Рамзана Кадирова та спародіював його фотографію. Відповідний знімок Черняк оприлюднив у своєму Інстаграмі.

Зазначимо, Кадиров нібито зробив фотографію, перебуваючи в Україні. Втім, його тоді видало те, що на фоні була заправка «Роснафти», яких в Україні немає.

Український комік влучно спародував гучне фото Кадирова.

«Я у Чечні», – коротко підписав фото він, сфотографувавшись на тлі заправки «Укрнафти».

Як повідомлялося раніше, Кадиров кілька разів заявляв, що нібито перебуває в Україні, проте підтвердження цього не було. Журналісти провели розслідування і з’ясували, що глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров не був в Україні протягом останнього часу, як про це заявляв.

Нагадаємо, в Україні воювала велика кількість так званих кадирівці. Але після значних втрат вони повернулися додому.