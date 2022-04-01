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    Події в Україні

    «Я в Чечні»: український комік потролив Кадирова (фото)

    Володимир Черняк потролив Кадирова - «Я в Чечні»: український комік потролив Кадирова (фото)
    Володимир Черняк потролив Кадирова
    фото: Instagram

    Кадиров кілька разів заявляв, що нібито перебуває в Україні, проте підтвердження цього не було

    Відомий український комік Володимир Черняк потролив голову Чечні Рамзана Кадирова та спародіював його фотографію. Відповідний знімок Черняк оприлюднив у своєму Інстаграмі.

    Зазначимо, Кадиров нібито зробив фотографію, перебуваючи в Україні. Втім, його тоді видало те, що на фоні була заправка «Роснафти», яких в Україні немає.

    Український комік влучно спародував гучне фото Кадирова.

    «Я у Чечні», – коротко підписав фото він, сфотографувавшись на тлі заправки «Укрнафти».

    Як повідомлялося раніше, Кадиров кілька разів заявляв, що нібито перебуває в Україні, проте підтвердження цього не було. Журналісти провели розслідування і з’ясували, що глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров не був в Україні протягом останнього часу, як про це заявляв.

    Нагадаємо, в Україні воювала велика кількість так званих кадирівці. Але після значних втрат вони повернулися додому.

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    Теги: росія окупанти війна Рамзан Кадиров Україна окупація #stoprussia
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    «Я в Чечні»: український комік потролив Кадирова (фото)