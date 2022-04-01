Шпигуни з РФ затесалися в спецслужби Болгарії: їх викрили

На виявлення агентурної мережі відреагували президент і прем'єр країни

Прокуратура Болгарії 31 березня провела обшуки в місцевому Державній агенції національної безпеки. Річ у тім, що частину працівників спецслужби підозрюють у шпіонажі на користь Росії.. Про ці обшуки повідомило Болгарське національне телебачення з посиланням на власні анонімні джерела.

Проте згодом щодо російських агентів висловився й міністр країни Кирил Петков. Він розповів журналістам, що в їхній країні взагалі сформувалася велика «російська агентурна діаспора». Також прокоментував це й президент Болгарії Румен Радєв.

Про те, що в ДАНС можуть бути російські шпигуни Спеціалізованій прокуратурі повідомили інші працівники спецслужби. Злочинну діяльність своїх колег викрили контррозвідники агенції.

«У ДАНС міцна імунна система, і я думаю, що вони активно працюють над тим, щоб не допустити жодних зламів у системі з точки зору шпигунської діяльності», – сказав Румен Радєв.

Варто зауважити, що це був уже не перший такий скандал у країні за місяць. Другого березня контррозвідка виявила генерала запасу, який знову шпигував на користь Кремля. Також у цей день викрили шпигунську діяльність російського дипломата. Внаслідок цих подій, влада Болгарії вислала двох російських дипломатів.

Кирил Петков сказав, що знає про це розслідування деяку інформацію. Проте наразі він не може озвучити все, щоб не завадити слідству.

«ДАНС наполегливо працює. Це досить велика мережа агентів у Болгарії – російська мережа. Наразі ми бачимо, що вона працює на різні інтереси», – сказав прем'єр.

За його словами, один із напрямів діяльності цих агентів зосереджувався на псуванні відносин між Болгарією та Північною Македонією. Росія прагне, щоб у Західних Балкан не було європейського майбутнього.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали помічника нардепа, який вісім років працював на ФСБ.

Як повідомлялося, США підтримали вислання офіцерів російської розвідки з Європи.

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