Росія хоче захопити третину України – прем’єр Польщі

Найближчим часом окупанти спробують посилено атакувати українців

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що найближчим часом РФ намагатиметься захопити третину територій України. Про це він заявив у інтерв’ю CNN.

За його словами, Москва використає це для посилення своєї позиції на переговорах.

«Я бачу, як російські війська перегруповуються, реорганізовуються. Я думаю, що досить скоро вони спробують оточити українські сили – зокрема в районі Донбасу. А потім, захопивши третину землі в Україні, вони захочуть вести переговори з цієї… дуже сильної позиції», – сказав прем’єр.

Він додав, що українським партнерам необхідно продовжувати вводити «нищівний набір санкцій». Адже, на його думку, Москва «боїться довгострокових санкцій».

«Ми виступаємо за конфіскацію їхніх активів і робимо все можливе, щоб припинити купувати російську нафту і газ», – зазначив Моравецький.

Прем'єр наголосив, що незважаючи на жорсткі санкції західних союзників, вартість російського рубля залишається переважно стабільною. За його словами, це доказ того, що «наразі Путін та його люди змогли змінити фіскальну політику, монетарну політику, фінансову політику так, щоб вони були певною мірою захищені від санкцій... принаймні на кілька наступних місяців».

Матеуш Моравецький також закликав Захід негайно збільшити постачання зброї в Україну. Він звернувся до США із проханням «діяти швидко», тому що Україна бореться за загальнолюдські цінності.

«Ми повинні допомогти українцям якнайшвидше захистити свою країну. Наші дні – це їхні години, наші тижні – їхні дні; їм потрібна зброя тут і зараз… Росія – велика країна, велика країна з безліччю товарів, сировини, ресурсів… У них велика армія. Ось чому вони можуть знову й знову перегруповуватися та реорганізовуватися», – сказав прем’єр-міністр Польщі.

Учора Кулеба навідався в Польщу: йшлося про відправлення миротворців НАТО в Україну.

Раніше прем’єр Польщі назвав 10 дій Європи, які врятують Україну.

Нагадаємо, Лондон дав пораду Києву щодо перемовин із РФ.

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