Рубіо після переговорів в Абу-Дабі повідомив «погані новини»

Державний секретар США пояснив, що реальний прогрес у переговорах може довго залишатися непублічним через чутливість процесу

За рік переговорних зусиль контрольний список відкритих питань для можливої мирної угоди між Україною та Росією значно зменшився, хоча найскладніші пункти залишаються невирішеними. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на державного секретаря США Марко Рубіо.

Посадовець зазначив, що ключовим результатом переговорних зусиль США за останній рік стало «скорочення контрольного списку відкритих питань», які заважають досягненню мирної угоди.

«Якщо порівняти контрольний список відкритих питань, який існував на цей час минулого року, і той, що залишився зараз, він значно скоротився. Це гарна новина», – каже він.

Водночас держсекретар наголосив, що питання, які залишилися в цьому списку, є найскладнішими. «Погана новина полягає в тому, що ті питання, які залишаються, є найтяжчими, а війна тим часом триває», – сказав Рубіо.

Рубіо також застеріг, що реальний прогрес у переговорах може тривалий час залишатися непублічним через чутливість процесу, і підкреслив, що США продовжують інвестувати значні ресурси у спроби досягти прориву.

Як відомо, сьогодні, 4 лютого, в Абу-Дабі стартували чергові переговори у тристоронньому форматі – Україна, США і Росія. Українська делегація прибула в ОАЕ.

Раніше Рустем Умєров заявляв, що переговорний процес стартував у тристоронньому форматі. Глава делегації наголосив, що робота триватиме в межах «чітких директив президента Володимира Зеленського для досягнення достойного та тривалого миру».

До слова, українська сторона провела переговори з представниками Сполучених Штатів та Російської Федерації. Після тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі переговорний процес продовжився у форматі роботи в групах.

Напередодні президент України Володимир Зеленський провів нараду з українською переговорною групою перед новим раундом тристоронніх зустрічей в Об'єднаних Арабських Еміратах. Він також згадав про енергетичне перемирʼя з РФ, назвавши його таким, що «допомагає досягти довіри людей до процесу перемовин і до можливого результату».