Сирський відвідав південь країни та дав завдання військовим

Головнокомандувач скоординував «активну оборону» на південному напрямку

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський здійснив робочу поїздку до підрозділів, які тримають оборону на півдні країни. На тлі спроб російських окупантів посилити свої угруповання та перехопити ініціативу, Головком провів низку зустрічей із командним складом та окреслив пріоритети Сил оборони на цей період. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Основною метою поїздки Головнокомандувача стала робота безпосередньо в органах військового управління та військових частинах, що виконують завдання у Південній операційній зоні. Головну увагу приділили питанням злагодженості.

«Сконцентрували увагу на злагодженні та поліпшенні взаємодії у смугах відповідальності. Скоординували подальші дії для ведення ефективної активної оборони», – повідомив Олександр Сирський.

Заслухавши доповіді командирів на місцях, генерал Сирський оперативно відреагував на запити підрозділів щодо ресурсного забезпечення. Зокрема за результатами доповідей було віддано розпорядження про посилення підрозділів боєприпасами, постачання додаткових безпілотних літальних апаратів (БпЛА) та надання інших необхідних матеріально-технічних засобів.

За даними Головнокомандувача, ситуація залишається напруженою, оскільки Росія не відмовляється від планів щодо наступу та намагається змінити хід бойових дій.

«Російські окупаційні війська посилюють своє угруповання та не полишають спроб переламати хід бойових дій на свою користь. Сили оборони України стійко утримують визначені рубежі», – підкреслив генерал.

Головком також висловив глибоку вдячність командирам за ініціативність та кожному воїну за відданість справі.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини загарбники розпочали масове скасування броні від мобілізації для студентів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр національного спротиву.

Попри те, що навіть за російськими законами денна форма навчання дає право на відстрочку, у цих регіонах норми ігноруються заради виконання мобілізаційних планів. Процес призову відбувається за відпрацьованою схемою: юнаків викликають до військкоматів нібито для простої перевірки документів або оновлення даних, проте після візиту їх уже не випускають додому.