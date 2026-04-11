Сирський відвідав південь країни та дав завдання військовим

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Сирський відвідав південь країни та дав завдання військовим
За даними Головнокомандувача, ситуація залишається напруженою
фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач скоординував «активну оборону» на південному напрямку

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський здійснив робочу поїздку до підрозділів, які тримають оборону на півдні країни. На тлі спроб російських окупантів посилити свої угруповання та перехопити ініціативу, Головком провів низку зустрічей із командним складом та окреслив пріоритети Сил оборони на цей період. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Основною метою поїздки Головнокомандувача стала робота безпосередньо в органах військового управління та військових частинах, що виконують завдання у Південній операційній зоні. Головну увагу приділили питанням злагодженості.

«Сконцентрували увагу на злагодженні та поліпшенні взаємодії у смугах відповідальності. Скоординували подальші дії для ведення ефективної активної оборони», – повідомив Олександр Сирський.

Заслухавши доповіді командирів на місцях, генерал Сирський оперативно відреагував на запити підрозділів щодо ресурсного забезпечення. Зокрема за результатами доповідей було віддано розпорядження про посилення підрозділів боєприпасами, постачання додаткових безпілотних літальних апаратів (БпЛА) та надання інших необхідних матеріально-технічних засобів.

За даними Головнокомандувача, ситуація залишається напруженою, оскільки Росія не відмовляється від планів щодо наступу та намагається змінити хід бойових дій.

«Російські окупаційні війська посилюють своє угруповання та не полишають спроб переламати хід бойових дій на свою користь. Сили оборони України стійко утримують визначені рубежі», – підкреслив генерал.

Головком також висловив глибоку вдячність командирам за ініціативність та кожному воїну за відданість справі.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини загарбники розпочали масове скасування броні від мобілізації для студентів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр національного спротиву.

Попри те, що навіть за російськими законами денна форма навчання дає право на відстрочку, у цих регіонах норми ігноруються заради виконання мобілізаційних планів. Процес призову відбувається за відпрацьованою схемою: юнаків викликають до військкоматів нібито для простої перевірки документів або оновлення даних, проте після візиту їх уже не випускають додому.

Читайте також:

Читайте також

В Україні платні камери СІЗО забезпечують в’язнів ліжками, шафами для речей, телевізорами, унітазами та душом
Vip-cервіс у СІЗО. Скільки коштують і як виглядають платні камери в різних регіонах України Війна і право
Вчора, 12:00
Росія збирається збільшити кількість танкерів
Росія збільшує тіньовий флот: розвідка розкрила подробиці
13 березня, 13:12
Нині триває 1485-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 19 березня 2026 року
19 березня, 08:14
Український захисник розповів, що полюбляє саме шоколадний торт
Провів 161 день на позиціях: побратими зустріли воїна з улюбленим тортом (відео)
30 березня, 04:30
Людмила Балабуха спершу була помічницею мінометника, а потім пройшла курси і стала парамедикинею
Втекла з окупації, щоб стати на захист України. Згадаймо Людмилу Балабуху
31 березня, 09:00
Меланія Трамп допомогла повернути шістьох українців з Росії
Меланія Трамп заявила про повернення шістьох українських дітей з Росії
2 квiтня, 20:48
«Треба дивитися більш стратегічно». Президент визнав проблеми з поставками американської зброї
«Треба дивитися більш стратегічно». Президент визнав проблеми з поставками американської зброї
3 квiтня, 12:12
Венс назвав звинувачення Ірану щодо порушення перемир'я безглуздими
Венс назвав звинувачення Ірану щодо порушення перемир'я безглуздими
8 квiтня, 23:56
Зеленський: завдяки нашим відповідям по Усть-Лузі та по інших об’єктах вони скорочують обсяги постачання
Зеленський розказав, чи встиг Путін «нагріти руки» на війні в Ірані
Вчора, 10:39

Події в Україні

Сирський відвідав Південну операційну зону: що відомо
Сирський відвідав Південну операційну зону: що відомо
Обстріл Херсонщини: під ударом опинилися житлові квартали та інфраструктура, є поранені
Обстріл Херсонщини: під ударом опинилися житлові квартали та інфраструктура, є поранені
Карта бойових дій в Україні станом на 11 квітня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 11 квітня 2026 року
На окупованих територіях мобілізують студентів: як працює механізм примусового призову
На окупованих територіях мобілізують студентів: як працює механізм примусового призову
Втрати ворога станом на 11 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 11 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 11 квітня
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 11 квітня

Новини

В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 11 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
«Полісся» відкрило тур Прем'єр-ліги розгромом «Полтави»
Вчора, 15:17
Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу
Вчора, 09:26
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
Вчора, 05:59
Прем'єр-ліга назвала неочікуваних лауреатів за підсумками туру
9 квiтня, 19:30
Ріццолі – про скасований гол «Динамо»: Доцільним було би підтвердити рішення
9 квiтня, 16:55

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
