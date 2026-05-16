Антибалістичний захист та євроінтеграція: Зеленський провів змістовні переговори з Макроном

Зеленський: Багато питань встигли обговорити, і я вдячний за нашу координацію в усіх напрямах

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Лідери держав скоординували кроки щодо посилення української протиповітряної оборони, обговорили відкриття переговорних кластерів із Європейським Союзом, а також взаємодію на міжнародній арені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Під час розмови глава держави висловив вдячність французькому колезі за принципове та безкомпромісне засудження чергових російських ударів по українських містах і цивільних громадах. Володимир Зеленський наголосив, що масштабний повітряний терор Кремля чітко демонструє світові необхідність консолідації та нарощування оборонних спроможностей.

Ключовим практичним підсумком переговорів стала готовність Парижа долучитися до захисту українського неба від складних повітряних цілей.

«Франція готова працювати щодо антибалістики. Це сильне рішення і важливий крок. Обговорили й посилення наших спроможностей відбивати російські атаки вже зараз. Дякую за готовність посилювати нашу ППО», — підкреслив Президент України.

Лідери детально зупинилися на нагальних потребах Сил оборони, які дозволять ефективно протидіяти ракетам та дронам безпосередньо в цей період.

Окрему увагу сторони приділили питанню інтеграції України до європейської спільноти. Глава держави ознайомив Емманюеля Макрона з планами Києва щодо відкриття всіх переговорних кластерів стосовно вступу до ЄС найближчим часом. Французька сторона підтвердила свою повну підтримку євроінтеграційного поступу та розуміння важливості цього процесу для українського суспільства.

Крім того, Емманюель Макрон поінформував Володимира Зеленського про підсумки свого нещодавнього офіційного візиту до країн Африканського континенту. Президенти дійшли згоди щодо необхідності щільної спільної координації на африканському напрямку, оскільки цей регіон має стратегічне значення для посилення глобальної проукраїнської коаліції.

Наприкінці розмови лідери домовилися про підтримання високої інтенсивності двосторонніх контактів і проведення особистих зустрічей у найближчій перспективі.

