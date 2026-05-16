Антибалістичний захист та євроінтеграція: Зеленський провів змістовні переговори з Макроном

Максим Бурич
Зеленський: Багато питань встигли обговорити, і я вдячний за нашу координацію в усіх напрямах
колаж: glavcom.ua
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Лідери держав скоординували кроки щодо посилення української протиповітряної оборони, обговорили відкриття переговорних кластерів із Європейським Союзом, а також взаємодію на міжнародній арені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Під час розмови глава держави висловив вдячність французькому колезі за принципове та безкомпромісне засудження чергових російських ударів по українських містах і цивільних громадах. Володимир Зеленський наголосив, що масштабний повітряний терор Кремля чітко демонструє світові необхідність консолідації та нарощування оборонних спроможностей.

Ключовим практичним підсумком переговорів стала готовність Парижа долучитися до захисту українського неба від складних повітряних цілей.

«Франція готова працювати щодо антибалістики. Це сильне рішення і важливий крок. Обговорили й посилення наших спроможностей відбивати російські атаки вже зараз. Дякую за готовність посилювати нашу ППО», — підкреслив Президент України.

Лідери детально зупинилися на нагальних потребах Сил оборони, які дозволять ефективно протидіяти ракетам та дронам безпосередньо в цей період.

Окрему увагу сторони приділили питанню інтеграції України до європейської спільноти. Глава держави ознайомив Емманюеля Макрона з планами Києва щодо відкриття всіх переговорних кластерів стосовно вступу до ЄС найближчим часом. Французька сторона підтвердила свою повну підтримку євроінтеграційного поступу та розуміння важливості цього процесу для українського суспільства.

Крім того, Емманюель Макрон поінформував Володимира Зеленського про підсумки свого нещодавнього офіційного візиту до країн Африканського континенту. Президенти дійшли згоди щодо необхідності щільної спільної координації на африканському напрямку, оскільки цей регіон має стратегічне значення для посилення глобальної проукраїнської коаліції.

Наприкінці розмови лідери домовилися про підтримання високої інтенсивності двосторонніх контактів і проведення особистих зустрічей у найближчій перспективі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами військовослужбовців Сил безпеки і оборони України, завдяки яким держава продовжує триматися та захищати свою незалежність. Глава держави наголосив на незламності українського народу у боротьбі проти агресора та передав ордени родинам полеглих Героїв, які були нагороджені посмертно.

Китай після зустрічі Сі з Трампом зробив нову заяву про війну в Україні
Антибалістичний захист та євроінтеграція: Зеленський провів змістовні переговори з Макроном
«Фінський сценарій»: банк JPMorgan назвав головні умови завершення війни в Україні
Зеленський погодив формати відповідей на російські удари
Уряд схвалив антикорупційну стратегію України на наступні пʼять років
Росія готує нові удари по Україні: оприлюднено документ із потенційними цілями

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

