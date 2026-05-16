«Фінський сценарій»: у найбільшому банку США названо головні умови завершення війни в Україні

glavcom.ua
Аналітики банку оцінили ймовірність різних сценаріїв у відсотковому еквіваленті
колаж: glavcom.ua/згенеровано ШІ
Аналітики найбільшого фінансового конгломерату США JPMorgan Chase оприлюднили масштабний аналітичний звіт, у якому дали оцінку ймовірним моделям закінчення російсько-української війни. На думку американських експертів, найімовірнішим варіантом розвитку подій є так званий «фінський сценарій», який передбачає геополітичні компроміси в обмін на збереження демократії та суверенітету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт банку.

Експерти фінансової інституції зазначають, що поточна ситуація на лінії зіткнення фактично набула ознак тривалого позиційного тупика. Через відсутність критичних проривів з обох сторін, аналітики JPMorgan Chase дійшли висновку, що фінальна крапка у війні, найімовірніше, буде поставлена за столом перемовин, а не суто військовим шляхом.

У звіті проводиться історична паралель із радянсько-фінською війною. За оцінками аналітиків, у межах цього сценарію Україна може втратити контроль над частиною територій, але повністю збереже свій суверенітет, незалежну армію та стратегічний курс на інтеграцію із західним світом.

Водночас компромісна частина угоди може містити пункти про нейтральний статус держави та фіксацію певних лімітів на чисельність збройних сил. Проте, як і Фінляндія свого часу, Україна отримає шанс зберегти демократичний устрій та розвивати ринкову економіку під непрямим захистом Заходу.

Аналітики банку оцінили ймовірність різних сценаріїв у відсотковому еквіваленті:

  • «Фінський сценарій» – 50%: територіальні поступки в обмін на суверенітет та розвиток за західним зразком;
  • «Грузинський сценарій» – 30%: заморожений конфлікт із частковою втратою суб'єктності;
  • «Ізраїльський сценарій» – 10%: постійний стан війни з опорою на надпотужну власну армію та фінансову допомогу США без офіційного членства в альянсах;
  • «Південна Корея» – 5%: фіксація кордонів по лінії розмежування з жорсткими безпековими гарантіями США;
  • «Білорусь» – 5%: найгірший варіант із повною втратою незалежності та переходом під тотальний контроль Кремля.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощене надання російського громадянства жителям невизнаного Придністров'я.

Теги: путін війна Україна росія США

Політика

