Буданов розповів, кого Путін хотів призначити президентом України

На момент початку війни Путін не ухвалив рішення, кого призначити президентом України

На початку повномасштабного вторгнення Росія розглядала кількох кандидатів на пост президента України

Російський диктатор Володимир Путін планував змістити чинну українську владу та призначити «свого» президента. Про це під час телемарафону розповів голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

«Можливо, моя відповідь вас здивує, але на момент початку війни Росія не ухвалила рішення, кого призначити президентом України. У них було кілька варіантів, хто мав би стати президентом, але фінального у них не було», – розповів голова ГУР.

За словами Буданова, одним із кандидатів на пост маріонеткового глави України розглядався Віктор Янукович. Йому росіяни наказали готуватися до повернення до Києва, проте сам експрезидент-утікач не дуже цього хотів.

«Один із найбезглуздіших, як на мене – це був варіант повернення Януковича. Його справді підготували для цього. У нас була агентурна інформація з його середовища, як він готувався. До речі, він сам не дуже зрадів цьому. Але такий варіант був», – Сказав Буданов.

Зазначимо, за словами глави української розвідки, взимку війна значно стихне, а навесні відбудеться вихід на межі України 1991 року.

Буданов також зауважив, що Україна повернеться в окупований Крим – це відбудеться зі зброєю і досить скоро.

Нагадаємо, стосовно Януковича розслідуються три кримінальні справи. За всіма ними суд дозволив арешт колишнього президента.