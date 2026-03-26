Іран готовий здатися? Спецпредставник Трампа зробив заяву

Віткофф заявив про «вагомі ознаки» готовності Тегерана прийняти умови США

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив, що Іран може бути готовий прийняти американські умови щодо завершення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Axios Барака Равіда

Віткофф вважає, що у Вашингтона є підстави припускати зміну позиції Тегерана. «Стів Віткофф каже, що США мають «вагомі ознаки» того, що Іран можна переконати, що в нього немає кращої альтернативи, окрім як прийняти умови США щодо припинення війни», – написав Равід.

Спецпредставник Віткофф також заявив: «Вони шукають відступу... Ми сказали Ірану, що вони не повинні знову помилятися». Пізніше сам спецпредставник підтвердив, що США передали Ірану перелік із 15 пунктів, який є основою потенційної мирної угоди.

Цей документ уже передали посередникам. «Цей документ був поширений серед представників уряду Пакистану, який виступає посередником», – зазначив Віткофф. Йдеться про пакет умов, який Вашингтон розглядає як базу для припинення війни.

Нагадаємо, що Іран вважає план США щодо завершення війни несправедливим і таким, що не відповідає його інтересам, та вже передав Вашингтону власні пропозиції. Запропонований Вашингтоном 15-пунктний план є «одностороннім та несправедливим».