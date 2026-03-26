Іран готовий здатися? Спецпредставник Трампа зробив заяву

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Іран готовий здатися? Спецпредставник Трампа зробив заяву
Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що Іран може прийняти план США
Віткофф заявив про «вагомі ознаки» готовності Тегерана прийняти умови США

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив, що Іран може бути готовий прийняти американські умови щодо завершення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Axios Барака Равіда

Іран готовий здатися? Спецпредставник Трампа зробив заяву фото 1
Віткофф вважає, що у Вашингтона є підстави припускати зміну позиції Тегерана. «Стів Віткофф каже, що США мають «вагомі ознаки» того, що Іран можна переконати, що в нього немає кращої альтернативи, окрім як прийняти умови США щодо припинення війни», – написав Равід.

Спецпредставник Віткофф також заявив: «Вони шукають відступу... Ми сказали Ірану, що вони не повинні знову помилятися». Пізніше сам спецпредставник підтвердив, що США передали Ірану перелік із 15 пунктів, який є основою потенційної мирної угоди.

Цей документ уже передали посередникам. «Цей документ був поширений серед представників уряду Пакистану, який виступає посередником», – зазначив Віткофф. Йдеться про пакет умов, який Вашингтон розглядає як базу для припинення війни.

Нагадаємо, що Іран вважає план США щодо завершення війни несправедливим і таким, що не відповідає його інтересам, та вже передав Вашингтону власні пропозиції. Запропонований Вашингтоном 15-пунктний план є «одностороннім та несправедливим».

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов'язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

