Буданов приїхав до Литви з метою обговорити безпекові питання

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Голова Офісу президента проведе важливі зустрічі з представниками литовської влади
фото: rbc.ua

Голова Офісу президента Кирило Буданов прибув з робочим візитом до Литви. Про це повідомляє литовське видання 15min.lt. У Вільнюсі Буданов проведе важливі зустрічі з представниками литовської влади та силових структур.

За інформацією журналістів, під час візиту Кирило Буданов проведе зустрічі з представниками влади Литви, а також оборонних і безпекових структур країни, де сторони обговорять питання регіональної безпеки та подальшої співпраці. Очікується, що Буданов відвідає Президентський палац та інші державні установи.

Литва залишається одним із найактивніших партнерів України серед країн НАТО та Європейського Союзу. Від початку повномасштабного вторгнення Вільнюс надає Києву військову, фінансову та гуманітарну підтримку.

Нагадаємо, Буданов є одним з ініціаторів міжнародного форуму «Архітектура безпеки», який відбудеться 1 червня у Києві. Захід буде присвячений питанням оборони, енергетичної стійкості та майбутньої системи безпеки України та Європи.

