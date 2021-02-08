Фріз пропонує скасувати акредитацію у Раді телеканалам Медведчука

Фріз ініціює ухвалення постанови Верховної Ради щодо призупинення акредитації у парламенті працівників телеканалів, щодо яких застосовано санкції

Нардепка фракції «Європейська Солідарність» Ірина Фріз ініціює ухвалити у Верховній Раді постанову щодо призупинення акредитації у парламенті працівників підсанкційних телеканалів 112 Україна, NewsOne та ZIK

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Ні російській пропаганді в державних органах, навіть через канали «п’ятої колони», – зазначила Фраз.

Вона нагадала, що в 2015 році ініціювала постанову щодо заборони акредитації ЗМІ РФ в органах державної влади, яка була ухвалена та набула чинності.

«Так ми убезпечили себе від прямих інформаційних операцій Кремля. Але лише частково, адже інформаційна війна має безліч механізмів для здійснення впливів. Україна вже сьомий рік воює з Росією, тисячі загиблих, мільйони переселенців, погіршення економічної та соціальної ситуації в Україні, все це викликано «руським міром» та бажанням РФ затягти нас в лапи «бункерного діда», – написала нардепка.

Фріз зауважила, що після заборони ЗМІ країни-агресора, соціальних мереж, Кремль за останні два роки потужно активізував інші свої канали інформаційного впливу, а використовуючи ЗМІ, які пов’язані з кумом Путіна Віктором Медведчуком.

«Бажання проводити телемости з головним пропагандиським рупором «Россия 1», російські наративи під час ефірів, паплюження образу українських військових, та і, відверто, антиукраїнська риторика, вкотре підкреслює на кого працюють ЗМІ, проти яких введено нещодавно санкції», – написала вона.

За словами Фріз, з метою захисту національних інтересів, суверенітету і територіальної цілісності України ініціює проєкт постанови ВРУ про призупинення акредитації журналістів та технічних працівників засобів масової інформації при органах державної влади України щодо яких застосовано санкції указом президента України №43/2021.

«Дамо разом відсіч андирежавній діяльності «рупорів Кремля» на законодавчому рівні», – закликала нардепка.

Нагадаємо, тим часом журналісти каналів Медведчука вийшли в етер із заліпленими ротами. Також повідомлялося, що понад 400 журналістів із телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK проводять акцію протесту: вони вишикувалися в довгий ланцюг на Парковій алеї, неподалік від КВЦ «Парковий», де сьогодні проходить форум «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді» за участю президента Зеленського.

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума російського президента Володимира Путіна Віктора Медведчука «112 Україна», NewsOne, Zik.

Голова Служби безпеки України Іван Баканов назвав рішення РНБО щодо запровадження санкцій послідовним кроком української влади в боротьбі з російською гібридною агресією.