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Децентралізація під час війни. Голова «Слуги народу» анонсувала нові зміни

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Децентралізація під час війни. Голова «Слуги народу» анонсувала нові зміни
Очільниця «Слуги народу» повідомила, що деякі документи не можуть бути ухвалені через необхідність внесення змін до Конституції
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Шуляк: «Зараз ми готуємося розглядати законопроєкт №6401 про прозорість органів місцевого самоврядування»

Парламент готується до розгляду проєкту закону, згідно із яким будуть висвітлюватися засідання комісій місцевих рад та публікуватися інформація щодо майна громад. Про це очільниця «Слуги народу» Олена Шуляк розповіла в інтерв'ю «Главкому».

«Зараз ми готуємося розглядати законопроєкт №6401 про прозорість органів місцевого самоврядування – це про те, щоб висвітлювати усі засідання постійних комісій місцевих рад, публікувати всю інформацію про майно, яке належить громаді. От зараз я, як представник київської громади, взагалі не знаю, чим вона володіє, наскільки громаді міста належить той же «Київміськбуд», і таких питань у мешканців сотні», – підкреслила вона.

Нардепка додала, що деякі законопроєкти пов’язані із участю громадян у прийнятті рішень на місцевому рівні. Вона зазначила, що депутати хочуть надати органам самоорганізації населення реалізовувати проєкти необоронного характеру, пов'язані з розвитком району чи кварталу, та отримувати на це фінансування з місцевого бюджету.

«Також чекає дуже важливий законопроєкт №4298 про створення місцевих державних адміністрацій як органів префектурного типу. До 2016 року нагляду за діяльністю органів місцевого самоврядування була прокуратура. Потім вона такі повноваження втратила, і станом на сьогодні у нас є органи місцевого самоврядування, є децентралізаційна реформа, яка передала на місця шалені кошти, повноваження, великі земельні ділянки і відповідне майно. Але питання контролю над усім цим залишилось трохи невирішеним. Тому для нас цей проєкт є в пріоритеті», – розповіла депутатка.

Олена Шуляк зауважила, що деякі документи не можуть бути ухвалені, бо потребують внесення змін до Конституції, але інші виносяться на розгляд до парламенту.

Раніше Олена Шуляк розповіла, що перебіжчики, які пішли за Разумковим, повертаються до «Слуги народу». Проте вона зазначила, що холод у відносинах залишається.

До слова, Олена Шуляк заявила, що за підсумками двох років роботи на чолі партії її не задовольняє. За словами політикині, якщо говорити про класичну партійну роботу, то депутати зараз не можуть виконувати ті завдання, які ставили перед повномасштабним вторгненням.

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Теги: реформа децентралізація війна Олена Шуляк

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