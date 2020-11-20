Буславець продовжить працювати в Міненерго

Буславець залишатиметься на посаді першого заступника міністра

Ольга Буславець, яка напередодні була звільнена з посади т.в.о міністра енергетики, залишатиметься у відомстві.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Як повідомлялося раніше, на позачерговому засіданні 20 листопада Уряд ухвалив рішення відсторонити Ольгу Буславець від виконання обов’язків міністра енергетики.

Однак Буславець залишатиметься на посаді першого заступника міністра, зазначили у міністерстві.

«20 листопада на позачерговому засіданні уряду прийнято рішення про визнання таким, що втратило чинність розпорядження Кабінету Міністрів України № 604 про тимчасове покладення виконання обов’язків міністра енергетики на Ольгу Буславець. Водночас Буславець залишається на посаді першого заступника міністра енергетики», – йдеться у повідомленні.

Також у Міненерго натякнули на те, що відповідні перестановки кадрів пов’язані з обмеженнями, передбаченими статусом т.в.о. міністра.

«Нагадаємо, Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій, що був прийнятий парламентом 17 листопада, передбачає, що тимчасове виконання обов’язків міністра можливе лише протягом 30 днів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що новим тимчасовим виконувачем обов'язки міністра енергетики буде заступник Буславець Юрій Бойко.

Як повдіомлялося, 16 квітня Кабмін призначив керувати енергетикою незручного для Коломойського кандидата Ольгу Богуславець.

Кандидатура Буславець у президента Володимира Зеленського була пріоритетною після ряду співбесід, проте «для політичного балансу» президент вважав, що її заступником повинен бути Віталій Шубін, тодішній в.о. міністра енергетики.

Ольга Буславець виступала проти цього призначення. Президент - «за». Їх розсудив поліграф, який спочатку успішно пройшла Буславец, а ось Шубін, перевірка якого відбулася вчора, згідно з даними джерела ZN.UA в СБУ, поліграф не пройшов.

Буславець вважають досить кваліфікованим фахівцем у питаннях електроенергетики і всіх видах її генерацій.