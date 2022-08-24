Зеленський в ООН закликав змусити Росію поважати загальнолюдські цінності

Україна внесе до Радбезу ООН резолюцію про притягнення РФ до відповідальності

Україна внесе на розгляд 77-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об‘єднаних Націй резолюцію про притягнення російської федерації до відповідальності за злочин агресії. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час засідання Ради безпеки ООН.

Глава держави наголосив: якщо зараз не зупинити Росію перемогою України, то всі російські вбивці неминуче опиняться і в інших країнах.

«І всі ми маємо об’єднатись і діяти максимально рішучо, щоб ніде більше не було слідів російських ракет і спалених російською артилерією міст», – сказав він.

За словами президента, щоб ніколи більше не було загрози радіаційної катастрофи, Росія має звільнити захоплену територію України.

«Щоб ніколи більше не було продовольчої кризи, Росія повинна вийти з нашої землі й нашого моря. Щоб ніколи більше жодна держава світу не могла нехтувати Статутом ООН і обов’язковими для всього людства конвенціями, Росія має бути притягнута до відповідальності за злочин агресії проти України», – наголосив Глава держави.

«Відповідна резолюція буде винесена на розгляд 77-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Щоб відчуття справедливості знову повернулося в міжнародні відносини, ми всі маємо підтвердити та змусити Росію визнати, що непорушність кордонів і мир є безумовними цінностями для всіх народів», – додав Володимир Зеленський.

Президент запропонував провести Саміт майбутнього під егідою ООН, який відбудеться в 2023 році, в Києві.

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