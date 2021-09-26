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    «Усик знову став своїм»: як політики привітали боксера з перемогою

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    Українські політики вітають Усика з перемогою - «Усик знову став своїм»: як політики привітали боксера з перемогою
    Українські політики вітають Усика з перемогою
    Фото: Олександр Качура/Facebook

    Українські політики вітають Усика з перемогою в бою за титул чемпіона світу з боксу

    Олександр Усик став чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі. У Лондоні український боксер переміг британця Джошуа і здобув чотири чемпіонські пояси. Українські політики вітають Усика із сенсаційною перемогою.

    Народний депутат від «Радикальної партії» Андрій Лозовий на сторінці у Facebook написав: «Це все-таки наша перемога! І зараз вмить Усик знову стане своїм!».

    Член фракції «Слуга народу» Олександр Качура запевнив, що Усик, перемігши британця, вписав своє ім'я в історію світового боксу.

    «Усик впевнено переміг Джошуа! Він беззаперечно виграв 12-раундний поєдинок! Олександр забрав 3 з 4 поясів у суперважкій вазі. До цього він вигравав усі 4 пояси в легшій категорії. Таким чином, вписавши своє ім'я в історію світового боксу. Пишаємось нашим чемпіоном!», - йдеться у дописі нардепа.

    Лідерка фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко зазначила у публікації на Facebook, що «завершення 12-го раунду можна дивитися вічно. Це було круто!».

    Колишній міністр охорони здоров'я України Максим Степанов також привітав Усика з впевненою перемогою над Ентоні Джошуа. Він написав, що це була «справжня битва титанів».


    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков також привітав Усика з перемогою.


    Нагадаємо, у ніч на 26 вересня у Лондоні Олександ Усик став чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі. Український боксер виборов чотири чемпіонські пояси у найпрестижнішій надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

    Зазначимо, ставлення в українському суспільстві до боксера неоднозначне. Олександра Усика, зокрема, не сприймають через відвідування храмів московського патріархату та відверті симпатії до росіян. Тож перемогу спортсмена у мережі вітають не всі.

    Теги: бокс Олександр Усик
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    «Усик знову став своїм»: як політики привітали боксера з перемогою