«Усик знову став своїм»: як політики привітали боксера з перемогою
Українські політики вітають Усика з перемогою в бою за титул чемпіона світу з боксу
Олександр Усик став чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі. У Лондоні український боксер переміг британця Джошуа і здобув чотири чемпіонські пояси. Українські політики вітають Усика із сенсаційною перемогою.
Народний депутат від «Радикальної партії» Андрій Лозовий на сторінці у Facebook написав: «Це все-таки наша перемога! І зараз вмить Усик знову стане своїм!».
Член фракції «Слуга народу» Олександр Качура запевнив, що Усик, перемігши британця, вписав своє ім'я в історію світового боксу.
«Усик впевнено переміг Джошуа! Він беззаперечно виграв 12-раундний поєдинок! Олександр забрав 3 з 4 поясів у суперважкій вазі. До цього він вигравав усі 4 пояси в легшій категорії. Таким чином, вписавши своє ім'я в історію світового боксу. Пишаємось нашим чемпіоном!», - йдеться у дописі нардепа.
Лідерка фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко зазначила у публікації на Facebook, що «завершення 12-го раунду можна дивитися вічно. Це було круто!».