Чернігівська облрада проголосувала за виборність глав областей і бюджетну децентралізацію



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Чернігівська облрада

Невдоволення президентським законопроектом про децентралізацію зростає

На сесії Чернігівської обласної ради 18 грудня депутати більшістю голосів затвердили звернення на адресу президента України Володимира Зеленського та Верховної ради із закликом провести реальну децентралізацію, передавши право обирати глав областей і можливість формувати бюджет на місцях.

Про це йдеться на сайті облради.

Рішення було винесено на розгляд 21 сесії 7 скликання представниками фракції ВО «Батьківщина», ініціативу підтримали всі 36 депутатів, які взяли участь у голосуванні.

На думку депутатів, зміни до Конституції, в рамках реформи місцевого самоврядування, мають передбачати:

для забезпечення реального народовладдя виборність голів обласної виконавчої влади на прямих виборах;

для забезпечення більшої ефективності бюджетного процесу зміна порядку прийняття бюджетів, згідно з яким спочатку приймаються бюджети областей, тільки після цього Верховна рада України приймає державний бюджет.

Громади повинні самі формувати бюджет регіонів і тільки потім його потрібно приймати у Верховній раді, без бюджетної децентралізації неможливо завершити процес демократизації України.

Депутати також закликали президента та парламент якомога швидше визначити остаточні правила формування державного адміністративно-територіального устрою, закріпити межі кожної адміністративно-територіальної одиниці, створити умови для завершення об’єднання територіальних громад.

Одночасно голова Чернігівської обласної ради Ігор Вдовенко офіційно приєднався разом з керівниками Миколаївської, Тернопільської, Волинської, Закарпатської та Львівської обласних рад до підписаної раніше вимоги мерів доопрацювати зміни до Конституції щодо децентралізації.

Нагадаємо, на сайті Ради з’явився законопроєкт Зеленського про зміни до Конституції.