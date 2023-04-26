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Які наслідки чекають на Росію після програшу у війні: пояснення історика

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Які наслідки чекають на Росію після програшу у війні: пояснення історика
Після провалу війни в Україні на Росію чекають кардинальні зміни
фото: Еспресо

Професор Андрій Макаричев не виключає розпаду Росії за сценарієм Лютневої революції 1917 року

Після поразки Росії у війні існує можливість деімперіалізації і деколонізації РФ. Про це доктор історичних наук, професор регіональних політичних досліджень в Тартуському університеті (Естонія) Андрій Макаричев розповів журналістам Радіо Свобода Сибирь. Реалии.

Науковець вважає, після програшу РФ тема російської регіоналістики знову стане актуальною. Якщо військова поразка Росії відбудеться, то вона може трапитися в різних формах, режим Росії може бути не знищений, а навпаки посилений. Крім того, режим може стати ще більш ізольованим, а пропаганда покаже відступ, як перемогу або славнозвісний «жест доброї волі» та пояснюватиме, що «борються не з Україною, а з усім Заходом».

Макаричев зазначає, що деімперіалізація і деколонізація Росії рано чи пізно станеться, проте поки він не спостерігає готовності еліт і суспільства до цього процесу.

«Якщо ми поглянемо на регіональні точки активності за останні п'ять років, – а тут можна пригадати і Хабаровськ, і Шієс, і виступи в різних національних республіках щодо захисту своїх мов, і, звісно, антивоєнні протести останнього року в десятках міст – то загалом це поки не дає того синергійного ефекту, який дав би змогу говорити про початок якогось відлучення від «імперії». Учасники багатьох регіональних протестів все ще продовжують звертатися до кремлівської влади до верховного арбітра, але не виступати проти неї як такої», – розповідає  Макаричев.

Науковець каже, що не виключає розпаду Росії за сценарієм Лютневої революції 1917 року.

«Лютнева революція була унікальним збігом всього ряду факторів – військових поразок, розколу еліт, політичної турбулентності, економічної кризи, соціального зубожіння, особливих регіональних інтересів. Вони всі випадково з’єдналися і стався кумулятивний ефект або «перехід кількості в якість», – пояснює професор.

Якщо ці фактори знову зійдуться – в Росії знову все «перезавантажиться», а держава-агресорка зазнає кардинальних змын у майбутньому.

Нагадаємо, що представники так званих еліт «російських еліт» бояться за своє майбутнє і тому шукають контакти з Україною та іншими країнами, щоб отримати можливі гарантії безпеки після поразки Росії.

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Теги: росія війна

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