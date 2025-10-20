«Дуже хороша новина». Зеленський повідомив про ключовий результат візиту до США

Зеленський: «Готуємо контракт на 25 систем Patriot»

Президент Володимир Зеленський розповів про результати поїздки до США та підготовку контракту на постачання 25 систем ППО Patriot. Переговори відбувалися у координації з відповідними службами США та оборонними компаніями. Про це президент України повідомив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

«Готуємо контракт на 25 систем Patriot. Я вважаю, що це дуже хороша історія. Непроста. Але довготривала. Є черги у виробництві. І є та кількість систем, яка потрібна якнайшвидше, а є ще та, яка потрібна довгострокова як гарантія безпеки. Це 25 систем, які потрібні. Ми багато часу були в розмовах з компаніями і в розмовах у Білому домі і особисто з Президентом», – зазначив він.

Президент підкреслив, що ці системи є запитом від української армії, зокрема від Повітряних Сил, саме для ППО.

Зеленський розповів, що підготовкою зустрічей займалася українська делегація: «Проведена велика робота. Приїжджала в Сполучені Штати команда: премʼєр-міністр Юлія Свириденко, керівник Офісу Андрій Єрмак, секретар РНБО Рустем Умєров. Вони підготували ці наші зустрічі, потім пройшли мої зустрічі з ними, потім мої в Білому домі. І до цього були телефонні дзвінки з президентом Трампом».

Президент звернув увагу на складнощі з чергою на отримання систем: «Складність в черзі для того, щоб отримати ці системи, – черга з країн, які уклали відповідні контракти. Ці 25 систем ми будемо отримувати щороку, різну кількість в різні роки. Білий дім може змінити чергу, якщо на те буде політична воля. Ми розуміємо, які європейські країни можуть нам надати цей пріоритет черги. Є більше в цьому питанні позитиву – зараз працюємо, щоб отримати необхідні рішення».

Зеленський зазначив, що американські системи є не лише у США, але й у ключових європейських країнах НАТО, і за наявності доброї волі союзників Білий дім може допомогти Україні отримати ці системи: «У кожній з європейських країн, які є ключовими в НАТО, є свої системи, і також є системи, які належать США. Це говорить, що якщо всім попрацювати і якщо є добра воля, то саме з цими американськими системами, які є у цих європейських країнах, Білий дім міг би нам допомогти – щоб ми їх отримали».

Що стосується фінансування, Зеленський уточнив: «На наші системи, на ту кількість, про яку я вам сказав, потрібні відповідні гроші. Для нас зрозуміло, що джерело цих грошей номер один – це гроші від використання заморожених російських активів. Тобто фінансова основа для цієї угоди опрацьована. Безумовно, нам також треба працювати над іншим фінансовим джерелом. В нас є 28 двосторонніх безпекових угод із країнами на сьогодні. Знаходити фінанси і проплачувати передоплату – задача така, і в межах цих угод це реалістично».

Нагадаємо, що 16 жовтня президент України їздив до США для робочого візиту.

Президент Володимир Зеленський у розмові з NBC News підтвердив, що Україна розраховує на отримання від США ракет Tomahawk, які дозволять завдавати далекобійних ударів по ключових цілях противника. Він пояснив, що Росія застосовує не лише іранські дрони, а й власні ракети та північнокорейські боєприпаси, тому покладатися тільки на безпілотники недостатньо. За словами Зеленського, надання Tomahawk зміцнить можливості українських сил для комбінованих атак і є важливим елементом оборонної стратегії країни.