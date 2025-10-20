Головна Світ Політика
«Дуже хороша новина». Зеленський повідомив про ключовий результат візиту до США

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
«Дуже хороша новина». Зеленський повідомив про ключовий результат візиту до США
Зеленський анонсував контракт на 25 систем ППО Patriot після візиту до США
фото: Офіс президента

Зеленський: «Готуємо контракт на 25 систем Patriot» 

Президент Володимир Зеленський розповів про результати поїздки до США та підготовку контракту на постачання 25 систем ППО Patriot. Переговори відбувалися у координації з відповідними службами США та оборонними компаніями. Про це президент України повідомив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

«Готуємо контракт на 25 систем Patriot. Я вважаю, що це дуже хороша історія. Непроста. Але довготривала. Є черги у виробництві. І є та кількість систем, яка потрібна якнайшвидше, а є ще та, яка потрібна довгострокова як гарантія безпеки. Це 25 систем, які потрібні. Ми багато часу були в розмовах з компаніями і в розмовах у Білому домі і особисто з Президентом», – зазначив він.

Президент підкреслив, що ці системи є запитом від української армії, зокрема від Повітряних Сил, саме для ППО.

Зеленський розповів, що підготовкою зустрічей займалася українська делегація: «Проведена велика робота. Приїжджала в Сполучені Штати команда: премʼєр-міністр Юлія Свириденко, керівник Офісу Андрій Єрмак, секретар РНБО Рустем Умєров. Вони підготували ці наші зустрічі, потім пройшли мої зустрічі з ними, потім мої в Білому домі. І до цього були телефонні дзвінки з президентом Трампом».

Президент звернув увагу на складнощі з чергою на отримання систем: «Складність в черзі для того, щоб отримати ці системи, – черга з країн, які уклали відповідні контракти. Ці 25 систем ми будемо отримувати щороку, різну кількість в різні роки. Білий дім може змінити чергу, якщо на те буде політична воля. Ми розуміємо, які європейські країни можуть нам надати цей пріоритет черги. Є більше в цьому питанні позитиву – зараз працюємо, щоб отримати необхідні рішення».

Зеленський зазначив, що американські системи є не лише у США, але й у ключових європейських країнах НАТО, і за наявності доброї волі союзників Білий дім може допомогти Україні отримати ці системи: «У кожній з європейських країн, які є ключовими в НАТО, є свої системи, і також є системи, які належать США. Це говорить, що якщо всім попрацювати і якщо є добра воля, то саме з цими американськими системами, які є у цих європейських країнах, Білий дім міг би нам допомогти – щоб ми їх отримали».

Що стосується фінансування, Зеленський уточнив: «На наші системи, на ту кількість, про яку я вам сказав, потрібні відповідні гроші. Для нас зрозуміло, що джерело цих грошей номер один – це гроші від використання заморожених російських активів. Тобто фінансова основа для цієї угоди опрацьована. Безумовно, нам також треба працювати над іншим фінансовим джерелом. В нас є 28 двосторонніх безпекових угод із країнами на сьогодні. Знаходити фінанси і проплачувати передоплату – задача така, і в межах цих угод це реалістично».

Нагадаємо, що 16 жовтня президент України їздив до США для робочого візиту.

Президент Володимир Зеленський у розмові з NBC News підтвердив, що Україна розраховує на отримання від США ракет Tomahawk, які дозволять завдавати далекобійних ударів по ключових цілях противника. Він пояснив, що Росія застосовує не лише іранські дрони, а й власні ракети та північнокорейські боєприпаси, тому покладатися тільки на безпілотники недостатньо. За словами Зеленського, надання Tomahawk зміцнить можливості українських сил для комбінованих атак і є важливим елементом оборонної стратегії країни.

Теги: Patriot США Рустем Умєров переговори Володимир Зеленський

