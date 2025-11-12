Умєров зустрівся з турецькими посадовцями: фокус на обмінах полоненими

Умєров: Україна продовжує робити все, щоб кожен наш громадянин повернувся додому

Секретар РНБО України Рустем Умєров провів зустріч з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Подробиці зустрічі Умєров повідомив у соціальній мережі, пише «Главком».

Як відомо, секретар РНБО прибув у Туреччину, щоб розблокувати процес обмінів військовополоненими. З Фіданом вони обговорили ситуацію на фронті, наслідки російських атак на українські міста та подальші кроки для зміцнення обороноздатності.

«Окрему увагу приділили гуманітарним питанням – обміну військовополонених, звільненню політичних в’язнів, зокрема кримських татар, і поверненню українських дітей, насильно вивезених Росією. Відзначив активну роль Анкари у просуванні мирних ініціатив і підтримці України на міжнародній арені», – додав він.

Раніше Умєров зазначив, що провів зустріч з міністром оборони Туреччини Яшаром Гулером, головою Національної розвідувальної організації Ібрагімом Калином та зовнішньополітичним радником президента Ердогана Акіфом Чагатаєм Киличем.

«Говорили про два ключові напрями – обміни полоненими і співпрацю у сфері безпеки та оборони. Тема обмінів – серед головних пріоритетів. Україна продовжує робити все, щоб кожен наш громадянин повернувся додому. Є підтримка Туреччини – як партнера, який не раз допомагав у найскладніші моменти. Окремо обговорили поглиблення оборонної співпраці – спільні проєкти, виробництво та технології», – додав він.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров у вівторок, 11 листопада, заявив, що цими днями буде працювати в Туреччині та на Близькому Сході, аби розблокувати процес обмінів.

Як повідомлялось раніше, представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими попередили, що російські спецслужби активно полюють на родини полонених та зниклих безвісти українських військових. За словами психологині ЗСУ Олени Сек, російські агенти, що видають себе за співчутливих осіб, використовують родичів для збору розвідувальної інформації та проведення інформаційно-психологічних операцій (ІПСО).

До слова, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив, що у 2022-2023 роках серед звільнених з російського полону таких українців, що вважалися безвісти зниклими, було близько 30%. Наразі ж серед звільнених з полону таких осіб менше одного відсотка тих.