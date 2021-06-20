Чим роздача угорських паспортів в Україні відрізняється від дій Росії в Криму? Посол Угорщини дав відповідь на гостре питання

Якщо людина хоче в законний спосіб отримати громадянство Угорщини – це її особисте рішення, вважає дипломат

Угорщина зазнає критики в Україні через те, що роздає у консульствах свої паспорти українцям. Таку політику офіційний Київ сприймає негативно, адже вона аналогічна до того, що відбувається на окупованих Донбасі, чи в Криму, де Росія видавала документи ще до захоплення півострова. Тим часом, Посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто у інтерв’ю «Главкому» заявив – це питання, погляди на яке Угорщини і України відрізняються.

«Я вважаю, що угорська позиція більш солідна і адекватна. Громадянство – це юридичний зв’язок між державою і людиною. До чого у цих відносинах треті держави? Якщо людина хоче в законний спосіб отримати громадянство Угорщини – це її особисте рішення», – розповів дипломат.

Так, між Угорщиною та Росією у цьому питанні величезна різниця, вважає Іштван Ійдярто.

«Чесно кажучи, я взагалі не знаю, яка практика з паспортами є на Донбасі, про це треба питати Москву. Це перший момент. По-друге, ми не паспорти роздаємо, а надаємо громадянство. А для того, щоби отримати громадянство, потрібно відповідати низці вимог», – пояснив посол.

За словами Іштвана Ійдярто, Україна декларує, що хотіла би якнайшвидше стати членом Європейського Союзу. У громадян країн ЄС у паспорті позначено, що це Європейський Союз. Наприклад, у Румунії люди можуть отримати друге громадянство. Між Румунією і Угорщиною ніколи не було подібних проблем, як між Україною і Угорщиною.

«Існують різні європейські практики, але вони не заважають країнам. Знову ж таки, тут політичне питання перетинається з юридичним. Є люди, які кажуть, що з отриманням угорського паспорта ти станеш угорським агентом. Є інша ситуація. Наприклад, громадянин Канади, який має українське коріння і хотів бути пов’язаним з вашою державою громадянством, не може це зробити. Бо у вас неможна отримати друге громадянство. То такій людині потрібно позбавитися канадського громадянства?», – підсумував дипломат.