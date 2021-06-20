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    Чим роздача угорських паспортів в Україні відрізняється від дій Росії в Криму? Посол Угорщини дав відповідь на гостре питання

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    Якщо людина хоче в законний спосіб отримати громадянство Угорщини &ndash; це її особисте рішення, вважає посол&nbsp;Іштван Ійдярто - Чим роздача угорських паспортів в Україні відрізняється від дій Росії в Криму? Посол Угорщини дав відповідь на гостре питання
    Якщо людина хоче в законний спосіб отримати громадянство Угорщини – це її особисте рішення, вважає посол Іштван Ійдярто
    Фото: znaj.ua

    Якщо людина хоче в законний спосіб отримати громадянство Угорщини – це її особисте рішення, вважає дипломат

    Угорщина зазнає критики в Україні через те, що роздає у консульствах свої паспорти українцям. Таку політику офіційний Київ сприймає негативно, адже вона аналогічна до того, що відбувається на окупованих Донбасі, чи в Криму, де Росія видавала документи ще до захоплення півострова. Тим часом, Посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто у інтерв’ю «Главкому» заявив – це питання, погляди на яке Угорщини і України відрізняються.

    «Я вважаю, що угорська позиція більш солідна і адекватна. Громадянство – це юридичний зв’язок між державою і людиною. До чого у цих відносинах треті держави? Якщо людина хоче в законний спосіб отримати громадянство Угорщини – це її особисте рішення», – розповів дипломат.

    Так, між Угорщиною та Росією у цьому питанні величезна різниця, вважає Іштван Ійдярто.

    «Чесно кажучи, я взагалі не знаю, яка практика з паспортами є на Донбасі, про це треба питати Москву. Це перший момент. По-друге, ми не паспорти роздаємо, а надаємо громадянство. А для того, щоби отримати громадянство, потрібно відповідати низці вимог», – пояснив посол.

    За словами Іштвана Ійдярто, Україна декларує, що хотіла би якнайшвидше стати членом Європейського Союзу. У громадян країн ЄС у паспорті позначено, що це Європейський Союз. Наприклад, у Румунії люди можуть отримати друге громадянство. Між Румунією і Угорщиною ніколи не було подібних проблем, як між Україною і Угорщиною.

    «Існують різні європейські практики, але вони не заважають країнам. Знову ж таки, тут політичне питання перетинається з юридичним. Є люди, які кажуть, що з отриманням угорського паспорта ти станеш угорським агентом. Є інша ситуація. Наприклад, громадянин Канади, який має українське коріння і хотів бути пов’язаним з вашою державою громадянством, не може це зробити. Бо у вас неможна отримати друге громадянство. То такій людині потрібно позбавитися канадського громадянства?», – підсумував дипломат.

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    Теги: ЄС Росія Київ Угорщина документи посол Україна громадянство
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    Чим роздача угорських паспортів в Україні відрізняється від дій Росії в Криму? Посол Угорщини дав відповідь на гостре питання