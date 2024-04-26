Канада виділяє близько $12 млн на дрони і снаряди для України

Міністр оборони Канади повідомив про внесення додаткових коштів на ініціативу Чехії щодо артилерійських боєприпасів

Канада виділяє додаткове фінансування на постачання Україні дронів та артилерійських снарядів. Про це повідомив міністр оборони Канади Білл Блер.

Під час «Рамштайну» Блер оголосив про виділення 3 мільйонів канадських доларів ($2,2 млн) на виробництво дронів оборонною промисловістю України.

«Це перший випадок, коли Канада робить безпосередній внесок у виробництво військових дронів в Україні, і ця пожертва буде зроблена у співпраці з Великобританією», – повідомив міністр.

Також Канада додатково внесе близько 13 мільйонів канадських доларів ($9,5 млн) на ініціативу Чехії щодо закупівлі та постачання артилерійських боєприпасів для України – на додачу до вже анонсованих 40 мільйонів канадських доларів ($29,4 млн).

Блер окремо вказав, що Канада передасть Україні не 800, а 900 безпілотників SkyRanger, про постачання яких уперше оголосили в лютому.

Зазначимо, сьогодні, 26 квітня союзники України зібралися на чергову зустріч у форматі «Рамштайн». Головними пріоритетами засідання буде постачання Україні ракет Atacms та снарядів.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про нові закупівлі зброї для України на $6 млрд.

За словами глави Пентагону, пакет допомоги включатиме критично важливі ракети для українських систем протиповітряної оборони Patriot та Nasams, додаткові системи боротьби з безпілотниками та допоміжне обладнання, а також «значну кількість» артилерії та боєприпасів класу «повітря-земля», технічне обслуговування та підтримку.

Як повідомлялося, Мадрид надішле ракети Patriot для України. Цю інформацію підтвердила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес під час засідання Контактної групи з питань оборони України.

До слова, Україна має додатковий пакет підтримки від Канади у представленому бюджеті на 2024 рік.