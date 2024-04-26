Засідання «Рамштайн»: Зеленський назвав три види зброї, якої потребує Україна

Глава держави наголосив, що у лавах ЗСУ зараз формують нові бригади, яких потрібно забезпечити зброєю, оскільки «навіть найкращі солдати не зможуть змінити хід війни без озброєння»

Сьогодні, 26 квітня, президент України Володимир Зеленський виступив перед учасниками засідання у форматі «Рамштайн». Глава держави назвав зброю, якої потребує Україна. Виступ Зеленського оприлюднила пресслужба Пентагона у Twitter.

«Дорогі друзі, будь ласка, не забувайте, що ви приймаєте рішення. Йдеться не лише про постачання зброї, ви вирішуєте долю світу, який або житиме за правилами, які ми всі визнаємо, або залежатиме лише від милосердя тих, чиє насильство жорстоке. На якому етапі зараз перебуває війна? Після двох років Rammstein відповідь очевидна», – заявив Зеленський.

Глава держави наголосив, що за пів року без американської допомоги російській армії вдалося перехопити ініціативу на полі бою. Але зараз українські захисники здатні не лише стабілізувати фронт, а й проводити деокупацію територій.

За словами Зеленського, Україна потребує:

далекобійної зброї, щоб для окупанта не залишалося жодної безпечної ділянки території в Україні;

систем протиповітряної оборони, зокрема як мінімум сімох Patriot, щоб збивати російські бойові літаки та не допускати їх до українських кордонів;

артилерії, щоб зірвати контрнаступ, який запланував російський диктатор Володимир Путін, та зупинити ворожі атаки, а також провести власні активні операції.

Також президент закликав західних союзників «приділити максимальну увагу виробництву зброї - як у їхніх країнах, так і в Україні».

«Зараз в Україні є потенціал для виробництва, зокрема, безпілотників, який значно перевищує наші фінансові можливості. Те саме з системами радіоелектронної боротьби. Те саме за багатьма напрямками у ваших країнах. Нам потрібно наповнювати наші оборонні потужності реальними замовленнями», – наголосив президент.

Він додав, що у лавах ЗСУ зараз формують нові бригади, яких потрібно забезпечити зброєю, оскільки «навіть найкращі солдати не зможуть змінити хід війни без озброєння».

Нагадаємо, сьогодні, 26 квітня союзники України зібралися на чергову зустріч у форматі «Рамштайн». Головними пріоритетами засідання буде постачання Україні ракет Atacms та снарядів.

Зокрема, ключовою темою зустрічі стане подолання наслідків затримки надання Україні американської допомоги. Раніше повідомлялося, що «Рамштайн» мав відбутися наприкінці тижня.