Головна Країна Політика
search button user button menu button

Засідання «Рамштайн»: Зеленський назвав три види зброї, якої потребує Україна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Засідання «Рамштайн»: Зеленський назвав три види зброї, якої потребує Україна
Українські захисники здатні не лише стабілізувати фронт, а й проводити деокупацію територій – Зеленський
фото скріншот відео

Глава держави наголосив, що у лавах ЗСУ зараз формують нові бригади, яких потрібно забезпечити зброєю, оскільки «навіть найкращі солдати не зможуть змінити хід війни без озброєння»

Сьогодні, 26 квітня, президент України Володимир Зеленський виступив перед учасниками засідання у форматі «Рамштайн». Глава держави назвав зброю, якої потребує Україна. Виступ Зеленського оприлюднила пресслужба Пентагона у Twitter.

«Дорогі друзі, будь ласка, не забувайте, що ви приймаєте рішення. Йдеться не лише про постачання зброї, ви вирішуєте долю світу, який або житиме за правилами, які ми всі визнаємо, або залежатиме лише від милосердя тих, чиє насильство жорстоке. На якому етапі зараз перебуває війна? Після двох років Rammstein відповідь очевидна», – заявив Зеленський.

Глава держави наголосив, що за пів року без американської допомоги російській армії вдалося перехопити ініціативу на полі бою. Але зараз українські захисники здатні не лише стабілізувати фронт, а й проводити деокупацію територій.

За словами Зеленського, Україна потребує:

  • далекобійної зброї, щоб для окупанта не залишалося жодної безпечної ділянки території в Україні;
  • систем протиповітряної оборони, зокрема як мінімум сімох Patriot, щоб збивати російські бойові літаки та не допускати їх до українських кордонів;
  • артилерії, щоб зірвати контрнаступ, який запланував російський диктатор Володимир Путін, та зупинити ворожі атаки, а також провести власні активні операції.

Також президент закликав західних союзників «приділити максимальну увагу виробництву зброї - як у їхніх країнах, так і в Україні».

«Зараз в Україні є потенціал для виробництва, зокрема, безпілотників, який значно перевищує наші фінансові можливості. Те саме з системами радіоелектронної боротьби. Те саме за багатьма напрямками у ваших країнах. Нам потрібно наповнювати наші оборонні потужності реальними замовленнями», – наголосив президент.

Він додав, що у лавах ЗСУ зараз формують нові бригади, яких потрібно забезпечити зброєю, оскільки «навіть найкращі солдати не зможуть змінити хід війни без озброєння».

Нагадаємо, сьогодні, 26 квітня союзники України зібралися на чергову зустріч у форматі «Рамштайн». Головними пріоритетами засідання буде постачання Україні ракет Atacms та снарядів.

Зокрема, ключовою темою зустрічі стане подолання наслідків затримки надання Україні американської допомоги. Раніше повідомлялося, що «Рамштайн» мав відбутися наприкінці тижня.

Теги: Пентагон Володимир Зеленський зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чен Ин спостерігав за тактичними навчаннями. Ліворуч ‒ гендиректор ракетного бюро Чан Чан Ха, праворуч ‒ віце-міністр військової промисловості Трудової партії Кореї Кім Чон Сік
Північна Корея вдруге випробувала нові ракети. Кім Чен Ин хоче продавати їх Росії
Сьогодні, 14:11
Захисники посмертно нагороджені орденами Богдана Хмельницького, «За мужність» та медалями «За військову службу Україні»
Зеленський нагородив посмертно 198 захисників України
Вчора, 18:41
Загальна сума, яку 55 проаналізованих компаній надали для допомоги військовим та цивільним, складає 58,5 млрд грн
Скільки задонатили на ЗСУ найбільші бізнесмени країни (дослідження)
23 квiтня, 18:05
Щоб закон набув чинності, рішення Верховної Ради недостатньо – потрібен підпис президента
Підвішені закони. 36 ініціатив, із підписанням яких затягує президент Влада і закон
18 квiтня, 08:30
У рамках Кримської платформи у Болгарії пройшла Друга Чорноморська конференція з безпеки
Чорноморська конференція з безпеки: підтримка на словах, неготовність до сміливих кроків на ділі Союзники
16 квiтня, 21:05
Раніше Кіпер казав, що інформація про нібито його призначення є маніпуляцією для створення дискомфорту у роботі
ЗМІ: Генпрокуратуру може очолити чиновник із прихованою декларацією
6 квiтня, 19:25
Відтепер чоловіки переводитимуться на військовий облік військовозобов’язаних з обліку призовників у 25 років
Мобілізація з 25 років: ТЦК роз’яснив, що змінює закон про призовний вік
4 квiтня, 13:03
Полковник ЗСУ в запасі Петро Черник вважає, що партнери могли б надати більше зброї, адже проблем із нею в Заходу немає
Полковник ЗСУ відповів, як Україні виграти війну у 2024 році
31 березня, 09:39
Ракетний удар по Харкову та відкриття нового напрямку фронту. Головне за 27 березня
Ракетний удар по Харкову та відкриття нового напрямку фронту. Головне за 27 березня
27 березня, 21:00

Політика

Засідання «Рамштайн»: Зеленський назвав три види зброї, якої потребує Україна
Засідання «Рамштайн»: Зеленський назвав три види зброї, якої потребує Україна
Зеленський провів низку кадрових перестановок
Зеленський провів низку кадрових перестановок
Парламент Швейцарії проголосував за виділення 5,5 млрд доларів для України
Парламент Швейцарії проголосував за виділення 5,5 млрд доларів для України
Міноборони повідомило ключові питання сьогоднішнього «Рамштайну»
Міноборони повідомило ключові питання сьогоднішнього «Рамштайну»
«Дистанційних документів не буде»: Подоляк пояснив, як чоловіки зможуть отримати паспорти
«Дистанційних документів не буде»: Подоляк пояснив, як чоловіки зможуть отримати паспорти
Міністр Сольський вийшов з-під варти під заставу
Міністр Сольський вийшов з-під варти під заставу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
167K
Глава МЗС Польщі розповів, як закінчити війну в Україні за п’ять хвилин
26K
Рада ухвалила новий пенсійний закон щодо українців, які працювали за кордоном
15K
Придатні для військової служби поділятимуться на чотири категорії – Міноборони
12K
Таємне постачання Atacms Україні: з’явилася реакція Кремля
6836
Пентагон повідомив, по яких цілях битиме Україна ракетами Atacms – ЗМІ
5941
Які документи знадобляться для оновлення даних в ТЦК: список

Новини

Сонячні електростанції допомагають Україні обходитись без аварійного імпорту електроенергії – Міненерго
Сьогодні, 16:53
Культурна дипломатія. Хор Верьовки виступив в США перед голосуванням за фінансову допомогу Україні
Сьогодні, 15:32
Північна Корея вдруге випробувала нові ракети. Кім Чен Ин хоче продавати їх Росії
Сьогодні, 14:11
Українські шахтарі продовжують видобувати вугілля за 40 км до лінії фронту – The Irish Times
Сьогодні, 11:55
Справа Коломойського. Експерти міжнародного товариства з прав людини знайшли порушення
Сьогодні, 11:05
Пакет допомоги від США, відмова Греції передати Україні ППО: головне за ніч
Сьогодні, 06:38

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua