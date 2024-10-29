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Член ЦВК та ексрадник Вакарчука може стати нардепом від «Голосу»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Член ЦВК та ексрадник Вакарчука може стати нардепом від «Голосу»
Під час виборів у парламент 2019 року Гевко Андрій Євгенович був №23 у виборчому списку партії «Голос», але у Раду не пройшов
фото: партія «Голос»

Гевко з серпня 2019-го є заступником голови партії, керівником секретаріату фракції «Голос»

Новим народним депутатом Верховної Ради може стати нинішній член Центральної виборчої комісії Андрій Гевко. Він може зайти у парламент за виборчим списком партії «Голос» замість померлого Олега Макарова і є наступним у списку після чинного нардепа Максима Хлапука. 

Під час виборів у парламент 2019 року Гевко Андрій Євгенович був №23 у виборчому списку партії «Голос», але у Раду не пройшов. За п'ять років роботи дев’ятого скликання в «Голосі» відбулася низка ротацій: партію залишив Святослав Вакарчук (№1 у списку), Рустем Умєров пішов у Фонд держмайна, а згодом очолив Міноборони.

Тож тепер, за цим самим списком прийшла черга Гевка отримати депутатський мандат. Втім, він може відмовитися від мандату – в такому разі пропозиція зайняти місце в Раді перейде наступному у списку.

Що відомо про Андрія Гевка

Андрій Гевко народився у Тернополі, у 2004 році закінчив Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, а у 2024-му – Київський національний університет ім. Т. Шевченка, магістр права. Працював у юридичній фірмі.

У 2009 році він став радником міністра освіти і науки України, яким тоді був Іван Вакарчук – батько лідера гурту «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука. Згодом Гевко став директором департаменту роботи з кадрами вищої школи та державної служби Міносвіти.

З 2012 по 2014 роки Гевко працював у Верховній Раді і був помічником-консультантом нардепа Михайла Головка з ВО «Свобода». У 2014 став помічником міністра освіти Сергія Квіта (відділ забезпечення діяльності міністра). Того ж року став його заступником і протримався на посаді до травня 2016 року.

У 2016-2017 роках Гевко був менеджером з адвокації коаліції громадських організацій «Реанімаційний пакет реформ». Потім став координатором з розвитку спроможності Центрального офісу реформ при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. У 2018 керівник – відділу адвокації коаліції громадських організацій Реанімаційного пакету реформ.

З 2018 по 2019 він був помічником члена Центральної виборчої комісії, а у 2019-му і сам став її членом. Відповідальний за забезпечення здійснення повноважень ЦВК в Івано-Франківській та Тернопільській областях.

Також Гевко з серпня 2019-го є заступником голови партії, керівником секретаріату фракції «Голос». Там він обіймає посаду керівника відділу по роботі з органами державної влади.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про смерть народного депутата IX скликання, члена фракції «Голос» Олега Макарова.  Олегу Макарову було 59 років. Причина смерті не повідомляється.

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Теги: Свобода Святослав Вакарчук партії партія Голос парламент

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