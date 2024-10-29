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Хто отримає мандат після смерті нардепа Макарова від «Голосу»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Хто отримає мандат після смерті нардепа Макарова від «Голосу»
Загалом виборчий список партії «Голос», опублікований ЦВК, складається з 175 кандидатів в народні депутати
фото: nta.ua

Наступним після чинного нардепа Максима Хлапука у списку «Голосу» йде Андрій Гевко, який у 2019 році відмовився від балотування

Сьогодні стало відомо про смерть народного депутата від «Голосу» Олега Макарова. Хто стане новим депутатом Верховної Ради замість нього наразі невідомо.

Як можна побачити у виборчому списку партії «Голос», наступним після чинного нардепа Максима Хлапука йде Андрій Гевко. Під час виборів у парламент 2019 року Гевко Андрій Євгенович був №23 у виборчому списку партії «Голос», але у Раду не пройшов. У 2019 році Гевко заявив про відмову від балотування та звернувся до Центральної виборчої комісії з проханням скасувати його реєстрацію кандидатом у народні депутати України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії «Голос».

Таким чином, у Раду, ймовірно, зайде наступний кандидат – Примаченко Іван Олександрович, який є 24-м у виборчому списку «Голосу».  Якщо й Примаченко відмовиться, то у черга дійде до Павла Кухти, №25 у виборчому списку «Голосу». Загалом виборчий список партії «Голос», опублікований ЦВК, складається з 175 кандидатів в народні депутати в загальнодержавному окрузі.  

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про смерть народного депутата IX скликання, члена фракції «Голос» Олега Макарова.  Олегу Макарову було 59 років. Причина смерті не повідомляється.

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Теги: Святослав Вакарчук партії партія Голос парламент

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