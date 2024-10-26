Проросійський прем’єр Грузії спрогнозував результати виборів у країні

Кобахідзе: «Опозиція здасть усе, що в неї залишилося після того, як «Грузинська мрія» візьме 60%»

Прем’єр-міністр Іраклі Кобахідзе, який представляє правлячу проросійську партію «Грузинська мрія», проголосував на дільниці у тбіліському районі Ваке. Він заявив, що «це не просто вибори, а референдум» і, не чекаючи на підсумки виборів, заздалегідь оголосив про поразку опозиції. Про це повідомило місцеве видання News Georgia.

Кобахідзе є головою виборчого штабу правлячої партії. За його словами, коли ЦВК оголосить результат у 60% для «Грузинської мрії», опозиція має «змиритися з тим, що грузинський народ остаточно відмовився повертатися до темного минулого». Він відмовився відповідати на питання журналістів про передачу влади опозиції у разі її перемоги.

«Це референдум між війною та миром, між аморальною пропагандою та традиційними цінностями, між минулим та світлим майбутнім країни. Як бачите, у цих виборах по суті беруть участь дві політичні сили. Одна сторона пропонує нам усе, що ми повинні залишити в минулому, ми пропонуємо виборцям світле майбутнє країни, світ, економічний прогрес та розвиток у всіх напрямках країни. У нас оптимістичний прогноз, ми очікуємо до 60 відсотків голосів, це є принципово важливим для продовження стабільного та мирного розвитку країни», – сказав Кобахідзе.

Нагадаємо, у суботу, 26 жовтня, у Грузії розпочалося голосування на парламентських виборах. Вони вважаються історичними, оскільки результат може привести до євроінтеграційного шляху країни або ж до її зближення з Росією.

До слова, наприкінці вересня на вулицях Тбілісі з’явилися банери, на яких чорно-білим зображено наслідки російської агресії в Україні, перекреслені виборчі номери чотирьох опозиційних сил і фотографії Грузії з виборчим номером «Грузинської мрії».

Як повідомлялося, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не виключає, що у разі перемоги на парламентських виборах партії «Грузинська мрія» її можуть посадити до в’язниці. Крім того, вона заявила, що правляча партія країни «Грузинська мрія» є «довіреною особою Росії».

До відома, грузинські опозиційні партії мають потенціал здобути більш ніж половину голосів на парламентських виборах, тоді як проросійська партія «Грузинська мрія» помітно втрачає підтримку. Про це свідчать результати соцопитування.