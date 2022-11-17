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Червоний Хрест виділить 100 млн грн для мешканців одного з регіонів України 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Червоний Хрест виділить 100 млн грн для мешканців одного з регіонів України 
Херсонці отримають по 1200 грн одноразової допомоги
фото з відкритих джерел

Виплати спрямують жителям звільненої Херсонщини 

Червоний Хрест виділяє 100 млн грн на виплати жителям звільненої від російських загарбників Херсонської області. Про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомляє у Telegram.

«Товариство Червоного Хреста в Україні готове залучити додаткові 100 млн грн для виплат грошової допомоги мешканцям деокупованої Херсонщини», – йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що надання кеш-підтримки реалізується в межах спільного проєкту Мінреінтеграції, ТЧХУ та Укрпошти. 1200 грн разової грошової допомоги отримають жителі Херсона та інших щойно звільнених населених пунктів, які фактично там перебували на момент захоплення.

«Проведення виплат Укрпошта розпочне вже з наступного місяця. Зокрема, в Херсоні вже функціонує два стаціонарних відділення Укрпошти, одне з них – центральне, що дозволить стабільно забезпечувати доставку готівки по всій області», – сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, виплати пенсій та соціальної допомоги на Херсонщині розпочнуться відразу, як закінчиться процес розмінування приміщень Пенсійного фонду та банків. 

Нагадаємо, пенсії жителям звільненого Херсона будуть виплачені невідкладно. 

11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Також до міста повернулися й розпочали виконувати свої обов'язки військові адміністрації. Повідомлялося також, що у Херсоні запровадили комендантську годину

Читайте також: Пенсійне посвідчення згоріло, годувальник загинув. Мінсоц пояснює, як відновити виплати
Теги: Укрпошта хрест червоний хрест розмінування Херсон

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