«Не піддавайтеся на пропозиції». Кім закликав військових не йти у політику

Голова Миколаївської ОВА: «Справжні кадрові військові, як правило, і не хочуть займатися політикою – їх вона це не цікавить»

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що проти масової участі військових у політиці після війни, незважаючи на високий суспільний запит на такі фігури, як Залужний, Буданов чи Білецький. Кім закликав військовослужбовців «не йти в політику й не піддаватися на пропозиції» політичних партій. Також Кім визнав, що в суспільстві існує логічний психологічний запит на обрання тих, хто захищає країну. Про це Віталій Кім розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Прогнозую, що кожна політична сила буде використовувати військових для підвищення своїх рейтингів та заманювати їх до себе всілякими «плюшками». Хоча вони не розуміють, наскільки політика – складна і брудна з точки зору роботи. Тому я прямо закликаю військових не йти в політику й не піддаватися на такі пропозиції», – зазначив Кім.

Голова Миколаївської ОВА наголосив, що керується позицією економічного відновлення та функціональності. «Я розумію цей запит з точки зору здорового глузду та психології. Якщо йде війна, то люди хочуть обрати тих, хто їх захищає. Я ж міркую з позицій економічного відновлення. Такі люди, як Буданов, Малюк, Білецький чи Залужний, – це фахові менеджери, які здатні керувати. Але лише в Миколаївській області у нас тисяча з лишком депутатів на різних рівнях. І я проти того, щоб усі вони були військовими, які повернуться в кожне село, територіальну громаду. Насправді справжні кадрові військові, як правило, і не хочуть займатися політикою – їх вона це не цікавить, вони про неї не хочуть навіть говорити. Якщо в кожній громаді будуть депутати лише з військовим досвідом, то усі питання зведуться до дуже вузького кола проблем, в яких вони розбираються. До того ж, такі фахівці зараз більше потрібні в Збройних силах, а не в політиці. Тому моя позиція не змінилася», – розповів Кім.

Голова ОВА пояснив, що потрібні «інтелектуальні керівники та депутати» з досвідом управління, юриспруденції та інших напрямків. «У нас мають бути інтелектуальні керівники та депутати, як зможуть повноцінно, а не однобоко функціонувати. Зрозумійте: я не проти військових у політиці, я їх поважаю й люблю, і це взаємно. Просто вважаю, що їхня масова участь у цій сфері недоцільна. Люди з досвідом управління чи юриспруденції, інших напрямках, які можуть бути ефективними в громадах – безумовно, потрібні. І військові, думаю, обов’язково будуть представлені у депутатських корпусах на 30%. Але на 100% військове політичне керівництво та депутати – це шлях, який ні до чого не призведе», – підкреслив Кім.

На думку Кіма, хоча суспільство сподівається, що військові «очистять» політику, цей шлях є вкрай важким.

«Згадайте, як після Майдану його представники зайшли до Верховної Ради й місцевих рад. І де вони? Їздять на «мерседесах». Вогонь та вода в політиці завжди проходять, а лишається найскладніше – мідні труби, які пройти дуже важко. У нас і після війни нікуди не дінуться Збройні сили, коли армія залишиться важливою складовою безпеки», – зазначив Кім.

Голова Миколаївської ОВА озвучив свій особистий часовий діапазон, у якому, на його думку, може настати завершення збройної агресії.