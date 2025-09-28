Reuters припустив, навіщо глава Пентагону терміново скликав сотні військових на зустріч

Американські військові не виключають «сюрприз» під час зустріч з главою Пентагону

Ймовірно, ключовою темою буде обговорення необхідності дотримання «воїнського етосу» серед усіх військовослужбовців

Сотні американських генералів з усього світу прибудуть до Вірджинії на зустріч із міністром оборони США Пітом Гегсетом. Цей захід, який об'єднає військове керівництво країни, заплановано на вівторок, 30 вересня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Зустріч триватиме близько години і відбудеться в Університеті морської піхоти у Квантіко. За даними двох американських чиновників, ключовою темою буде обговорення необхідності дотримання «воїнського етосу» серед усіх військовослужбовців.

Однак, враховуючи безпрецедентну кількість високопоставлених осіб, які зберуться в одному місці (військові прибудуть навіть із Південної Кореї, Японії та Близького Сходу), ймовірно, будуть підняті й інші важливі питання.

Третій чиновник припустив, що можуть обговорюватися:

Нова стратегія національної оборони;

Очікуване скорочення кількості найвищих посадових осіб у війську.

Чиновник додав, що ці питання можуть виникнути навіть поза офіційним порядком денним, а також не виключив можливість «сюрпризу» під час заходу, наголошуючи на збереженні пильності.

Нагадаємо, міністр оборони Піт Гегсет наказав сотням генералів і адміралів США терміново зібратися наступного тижня на базі морської піхоти у Вірджинії – без зазначення причини. Це викликало занепокоєння після численних звільнень високопосадовців адміністрацією Дональда Трампа цього року.

За словами понад десятка осіб, обізнаних із ситуацією, цей незвичний наказ було надіслано фактично всім вищим військовим командирам по всьому світу. Директиву видали на початку цього тижня на тлі загрози закриття уряду та через кілька місяців після того, як команда Гегсета в Пентагоні оголосила про плани масштабної консолідації вищих військових командувань.

Раніше міністр оборони США Піт Гегсет назвав неприйнятним будь-яке вторгнення у повітряний простір НАТО. Про це він заявив під час переговорів з міністром оборони Естонії Ганно Певкуром.

Також Пентагон запроваджує нові правила для журналістів. Відтепер, щоб отримати доступ до відомства, їм потрібно буде підписати згоду не публікувати несанкціоновану інформацію, навіть якщо вона не є секретною.