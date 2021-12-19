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    У Харкові активісти облили фарбою та розписали офіс ОПЗЖ (фото)

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    У Харкові молодіжний офіс ОПЗЖ облили фарбою та розписали - У Харкові активісти облили фарбою та розписали офіс ОПЗЖ (фото)
    У Харкові молодіжний офіс ОПЗЖ облили фарбою та розписали
    фото: t.me/freikorps_org

    Активісти розклеїли листівки з портретом Василя Стуса на знак того, що правду не приховаєш

    У Харкові в День святого Миколая облили червоною фарбою та розписали фасад офісу молодіжного крила партії «Опозиційна платформа – За життя». Про це повідомляє Telegram-канал організації «Фрайкор».

    Будівля організації розміщена в провулку М'ясний, 1. Невідомі облили червоною фарбою двері будівлі, а також залишили написи білою фарбою «ОПЗЖ = ФСБ» та «Сепари».

    Крім того, на будівлі залишили трафаретні малюнки з портретом Василя Стуса та написом «Заборонена правда – все одно правда».

    фото: t.me/freikorps_org
    фото: t.me/freikorps_org

    «Святий Миколай не любить ватників та нащадків «регіоналів» з ОПЗЖ. Тому їм він подарував правильний вигляд офісу», – йдеться в підписі до фото.

    Водночас у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області зазначили, що будь-якої заяви щодо події до поліції не надходило.

    У організації ОПЗЖ назвали подію провокацією, на яку «не треба звертати увагу».

    Зазначимо, у жовтні цього року активіст домігся через суд відкриття справи про вбивство Василя Стуса.

    Також повідомлялося, що «завдяки» Медведчуку книгу «Справа Василя Стуса» продали накладом понад 100 тис. примірників.

    Видавництво «Віват» повідомило, що у новому накладі книги «Справа Василя Стуса» надрукувало рішення Дарницького райсуду Києва, який заборонив згадувати ім’я політика Віктора Медведчука як адвоката, який програв справу українського поета в радянському суді.

    Видавництво оскаржило заборону суду продавати книгу журналіста Вахтанга Кіпіані про українського письменника Василя Стуса без дозволу Медведчука.

    Київський апеляційний суд 19 березня скасував рішення Дарницького районного суду Києва від 19 жовтня 2020 року, яким було частково задоволено позов нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука до журналіста і публіциста Вахтанга Кіпіані, який видав документальну книгу «Справа Василя Стуса».

    У травні повідомлялося, що видавництво «Віват» хоче стягнути з Медведчука ще 328 тисяч грн.

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    Теги: Харків ФСБ книги партії політика Опозиційна платформа — За життя
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    У Харкові активісти облили фарбою та розписали офіс ОПЗЖ (фото)