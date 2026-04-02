На станції Вернадського пінгвіни «скуштували» українську вчену (відео)

Юлія Відміцька
Пінгвіни дослідили українську біологиню, коли вона їх фотографувала
Зоя Швидка показала кадри кумедного «нападу» пінгвінів

Біологиня Зоя Швидка опинилася в оточені пінгвінів під час роботи на станції «Академіка Вернадського», які вирішили її «скуштувати». Пінгвінів зацікавила яскрава форма українки, тож вони вирішили спробувати її на смак. Біологиня поділилася кадрами кумедної зустрічі з мешканцями Антарктики. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Національний антарктичний науковий центр.

Науковий центр поділився відеозаписом Зої Швидкої, які вона зробила під час роботи на станції. Учені пояснили, що торкатися та підходити до пінгвінів не можна, це дозволено лише фахівцям для досліджень. Однак для пінгвінів це правило не діє. Вони навпаки часто самі підходять до людей та намагаються з ними взаємодіяти. Така ситуація відбулася із Зоєю Швидкою. Коли біологиня присіла, щоб сфотографувати пінгвінів, двоє з них підкралися до неї.

«Оскільки моя робота в Антарктиці була пов’язана зі спостереженням за пінгвінами, то не раз траплялося, що вони підходили й роздивлялися мене. Але так, щоб на дзьоб пробували і крильцями били – то було вперше», – розказала Зоя Швидка.

Ця історія не виняток, цього разу пухнасті мешканці Антарктики вирішили спробувати на дзьоб яскравий помаранчевий костюм біологині. «Дзьоб і рот цих пінгвінів мають схожий помаранчевий колір. Саме звідти малюки звикли отримувати їжу. А ще – просити її, торкаючись дзьоба тата чи мами. Тож можливо, вони дзьобали комбінезон в очікуванні смаколиків. А били крильцями, оскільки нічого не отримали – бачила таку ж поведінку з батьками, коли ті не дають їжі», – пояснила вчена.

На відео можна побачити, як двоє невеликих пінгвінів із цікавістю «куштують» дзьобом форму вченої. «До речі, раптом ви теж помітили на відео надірвану кишеню комбінезона – це зробив не пінгвін. То її вже раніше життя поскубло», – пожартували вчені.

Науковці пояснили, що в таких випадках варто залишатися спокійними та не рухатися, тому що різкі рухи можуть налякати пінгвінів.

До слова, острів Галіндез біля Антарктиди, де знаходиться українська полярна станція «Академік Вернадський», повернулися майже 7 тис. пінгвінів. Йдеться про субантарктичних пінгвінів, які з антарктичної весни до осені проводять тут шлюбний сезон.

