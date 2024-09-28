Карта бойових дій в Україні станом на 27 вересня 2024 року

Ворог активний біля Покровська, проводив атаки на Куп’янському, Лиманському та Времіївському напрямках.

За вчорашню добу противник завдав по території України 66 авіаційних ударів (задіяв, зокрема, більше 70 КАБ), використав для ураження 676 дронів-камікадзе. Здійснив понад 3700 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій Фото: ISW

Новини війни в Україні

Вчора відбулося 170 бойових зіткнень. Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, також ворог активний на Куп’янському, Лиманському та Времіївському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Останні новини з фронту

Ворог атакував позиції ЗСУ на Куп’янському, Лиманському та Времіївському напрямках.

На Харківському напрямку

Ворог шість разів атакував неподалік Вовчанська та Тихого. На даний час точиться 3 боєзіткнення. Ситуація контрольована.

Фото: deepstatemap

На Куп’янському напрямку

Ворог протягом дня 16 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Синьківки, Новоселівки, Глушківки, Кругляківки, Кучерівки та Лозової. Шість атак противника відбито Силами оборони. Бої продовжуються.

Фото: deepstatemap

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 14 разів в районах Греківки, Макіївки, Невського, Зарічного, Торського та Новосадового. Досі точиться два боєзіткнення, решту – наші воїни зупинили.

Фото: deepstatemap

На Краматорському напрямку

Активність ворога вилилася в дев’яти бойових зіткненнях. Всі атаки поблизу Григорівки, Предтечиного, Часового Яру, Білої Гори та Ступочок захлинулися. Загарбники зазнали втрат.

Фото: deepstatemap

На Торецькому напрямку

Наші війська відбивали сім атак противника поблизу Торецька, Щербанівки та Нью-Йорка. Всі атаки відбиті українськими воїнами.

Фото: deepstatemap

На Покровському напрямку

Від початку доби окупанти в районах населених пунктів Воздвиженки, Новоторецького, Миколаївки, Гродівки, Новогродівки, Лисівки, Крутого Яру, Дачінського, Маринівки, Селидового та Новоторецького отримали жорстку відсіч від наших захисників. Дві атаки тривають.

Противник зазнає значних втрат. За попередньою інформацією, сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку більше 350 окупантів, 175 з них – безповоротно. Знищено п’ять артсистем, одинадцять бойових броньованих машин, дві БМ-21 “Град” та дев’ять одиниць автомобільної техніки. Також пошкоджено вісім одиниць автотехніки окупантів, сім артсистем, два танки та три бойові броньовані машини.

Фото: deepstatemap

На Курахівському напрямку

Ворог 26 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявляв у районі Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки, де українські захисники відбили 23 атаки, три боєзіткнення тривають.

Фото: deepstatemap

На Времівському напрямку

Наші війська відбили 11 атак противника поблизу Вугледару, Богоявленки, Водяного та Катеринівки.

Фото: deepstatemap

На Оріхівському напрямку

Окупанти без успіху спробували провести три атаки на наші позиції на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках поблизу Новодарівки, Роботиного та Малих Щербаків. Отримали гідну відсіч.

На Придніпровському напрямку

Противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Дві невдалі спроби штурмувати позиції українських воїнів було здійснено агресором протягом дня.

Нагадаємо, триває 948-й день повномасштабної війни в Україні.

Сьогодні за ефективну та професійну бойову роботу слід відзначити воїнів 35-тої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського та 54-тої окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, які ефективно знищують ворога, завдають йому вагомих втрат у живій силі та техніці.