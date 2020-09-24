ЦВК зареєструвала уже 13 кандидатів на довиборах в Раду



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ЦВК зареєструвала ще одного кандидата у народні депутати України в ОВО № 208

24 вересня ЦВК зареєструвала 13-им кандидатом 30-річного Ігоря Гунька

Центральна виборча комісія зареєструвала уже 13 кандидатів у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі №208.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Розглянувши відповідну заяву про самовисування разом з іншими документами і встановивши їх відповідність вимогам виборчого законодавства, Комісія зареєструвала ще одного кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 208 на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року. Ним став Ігор Гунько.

Гунько Ігор Віталійович, народився 3 вересня 1990 року в місті Чернігові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Чернігові Чернігівського району Чернігівської області, судимість відсутня, самовисування.

Раніше Комісією вже було зареєстровано 12 кандидатів у народні депутати України в ОВО № 208 – Олексія Оскера, Михайла Побігая, Сергія Суханова, Івана Донця, Олега Ляшка, Віталія Чорного, Василя Крутчака, Анатолія Григоровича Гунька, Анатолія Миколайовича Гунька, Володимира Василевича, Івана Симоненка та Михайла Цісельського.

Останній день реєстрації кандидатів у депутати - 29 вересня включно.

Нагадаємо, що підставою для оголошення довиборів до Верховної Ради у 208 окрузі стала смерть члена депутатської групи «Довіра» Валерія Давиденка. Тіло політика з вогнепальним пораненням голови було знайдене ввечері 23 травня в туалеті київського офісу. Кримінальне провадження відкрите й розслідується за статтею 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

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