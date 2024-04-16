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Очільник Слов'янська прокоментував вчорашній удар по місту

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Очільник Слов'янська прокоментував вчорашній удар по місту
15 квітня, росіяни вдарили по центральній частині Слов’янська, пошкоджені багатоповерхівки
фото: Слов'янська міська ВА/Telegram

Упевнений, що найскладніший час для Слов’янська, який був у 2022-му, не повториться, – Вадим Лях

З точки зору військових дій найстрашніше для Слов'янська відбулося у 2022 році і повторення тих подій не буде. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова міської військової адміністрації Вадим Лях.

«Я можу сказати тільки одне: найгірше для Слов'янська, з точки зору військових дій, які відбувалися, було у 2022 році. Це був найгірший час для міста. Упевнений, що його вже не буде», – наголосив він.

Лях додав, що зараз відбувається піддавлювання росіянами лінії фронту, загострення під Часів Яром, під селищем Терни (Сумська область).

«Але все ж таки найгірші часи були саме у квітні, травні, влітку 2022-го. Тоді був захоплений Святогірськ, Лиман. Ворог знаходився на відстані 10 км від Слов'янська, артилерія працювала по нашому місту», – розповів очільник військової адміністрації.

Вадим Лях резюмував, що про повторення подій 2022 року казати не можна, оскільки українські захисники тримають лінію оборони, як би тяжко не було.

Нагадаємо, зранку в понеділок, 15 квітня, російська ракета влучила у центральну частину Слов’янська на Донеччині, пошкоджені багатоповерхівки. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Вадим Лях.

«Недобрий ранок сьогодні у Слов’янську. Приблизно о 7-ій ранку місто обстріляли, ракета влучила у центральну частину міста – на вулицю Поштову. Тримаємось, ми разом. Бережіть себе», – йдеться у повідомленні. У результаті цього обстрілу пошкоджені багатоповерхівки, і, на щастя, обійшлося без постраждалих.

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Теги: обстріл росіяни Вадим Лях Слов’янськ

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