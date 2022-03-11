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    Данілов – білорусам: Залишайтеся вдома, бо повернетеся вантажем «200»

    Секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив атаку російських літаків на українсько-білоруському кордоні - Данілов – білорусам: Залишайтеся вдома, бо повернетеся вантажем «200»
    Секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив атаку російських літаків на українсько-білоруському кордоні

    Україна готова до того, що білоруси можуть приєднатися до російської агресії проти України

    Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов сподівається, що «керівник» Білорусі Олександр Лукашенко не піде на вторгнення в Україну. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

    «Ми думаємо, що сам «керівник» Білорусі до цього не дійде. Але, якщо він зробить хоч один крок через наш кордон, ми будемо давати відсіч», – заявив Данілов.

    Він закликав білорусів залишатися вдома.

    «Ми тримаємо зараз ситуацію на контролі. Розуміємо, що для нас це небезпечна ситуація. У разі, якщо білоруси приєднуватимуться до рашистів, ми до цього також будемо готові. І я попереджаю всіх білорусів – краще залишатися вдома, ніж вирушати додому вантажем «200», як вирушають зараз велика кількість російських солдатів», - сказав Данілов.

    Він підтвердив атаку російських літаків на українсько-білоруському кордоні, а також те, що російські військові скинули снаряди на територію Білорусі.

    Як повідомлялося, російські літаки 11 березня о 14:40 атакували білоруську територію на кордоні з Україною.

    Міністерство оборони Білорусі спростувало інформацію про ракетний удар по білоруському селу Копані, назвавши її «відвертою маячнею».

    Водночас поліція Рівненської області підтвердила, що сьогодні поблизу кордону з Білоруссю сталися вибухи внаслідок бомбардування.

    Також з'явилася інформація про те, що Олександр Лукашенко планує розпочати наступальну операцію білоруської армії проти України 11 березня о 21:00.

    Теги: Білорусь Росія Олександр Лукашенко війна бомбардування Україна кордон Олексій Данілов #stoprussia
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    Данілов – білорусам: Залишайтеся вдома, бо повернетеся вантажем «200»