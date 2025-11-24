Атака на Харків, деталі про переговори України та США: головне за ніч

Головна Світ Політика
Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Наслідки обстрілу Харкова
фото: Харківська обласна військова адміністрація/Telegram

«Главком» зібрав головні події ночі проти 24 листопада, щоб ви були в курсі актуальних новин

Росія масовано атакувала Харків безпілотниками, є загиблі, державний секретар США Марко Рубіо заявив про прогрес у переговорах з Україною, робота продовжиться, президент Володимир Зеленський, ймовірно, відвідає Вашингтон для зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом.

Зеленський може приїхати до США

Президент Володимир Зеленський, ймовірно, найближчим часом відвідає Сполучені Штати для переговорів із лідером США Дональдом Трампом щодо шляхів завершення війни в Україні. Зараз обидві сторони обговорюють можливість проведення такої зустрічі на вищому рівні. 

Візит може відбутися вже протягом цього тижня в рамках зусиль Трампа, спрямованих на укладення мирної угоди. Президент Трамп раніше висловлював бажання, щоб угода була укладена до Дня подяки, який припадає на 27 листопада.

РФ вдарила по Харкову безпілотниками

Пізно ввечері 23 листопада російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками, є загиблі, а серед постраждалих – двоє дітей. 

Окупанти завдали ударів, попередньо, по Шевченківському і Салтівському районах міста. На цей час відомо про 17 постраждалих.

П’ятеро людей травмовані, ще семеро зазнали гострої реакції на стрес. Двоє людей госпіталізовані, решті медики надають допомогу на місці. Серед постраждалих – двоє дітей: 12-річний хлопчик, який отримав поранення склом, та 11-річна дівчинка – вона зазнала сильного стресу.

Рубіо прокоментував переговори з Україною

Державний секретар Марко Рубіо, підсумовуючи переговори з українською делегацією в Женеві, висловив упевненість, що президент Трамп задоволений досягнутим прогресом.

Рубіо назвав день перемовин дуже успішним, заявивши, що було досягнуто значного просування вперед порівняно з попередніми зустрічами. 

Переговорний процес стартував майже три тижні тому з базового документа, який був представлений обом сторонам та доопрацьовувався з урахуванням їхніх пропозицій. Держсекретар зазначив, що за десять місяців роботи команда вже добре розуміє пріоритети, «червоні лінії» та ключові питання для кожної сторони. Це знання дозволило створити базовий документ, який залишається в роботі.

Питання гарантій безпеки не вирішено

Сполучені Штати заявили про значний прогрес, досягнутий на переговорах у Женеві щодо плану припинення війни в Україні, проте сторонам не вдалося дійти згоди щодо надання Києву гарантій безпеки на тлі постійної російської загрози.

Держсекретар США Марко Рубіо очолив переговори з українською делегацією після того, як Київ та його союзники висловили занепокоєння щодо підтриманого США плану, який містить значні поступки Росії, та наполягли на внесенні змін.

Рубіо зазначив, що низка питань, включаючи роль НАТО та безпекові гарантії для України, все ще потребують доопрацювання. Попри це, його команда змогла суттєво звузити коло невирішених пунктів у 28-пунктовому мирному плані, який просуває президент Дональд Трамп. Держсекретар висловив надію, що угоду вдасться узгодити до четверга, хоча припустив, що процес може затягнутися.

Грем заявив, що Конгрес США має переглянути мирний план 

Сенатор Ліндсі Грем заявив, що Конгрес США повинен отримати право на перегляд мирного плану, який має визначити умови завершення війни в Україні. Свою позицію він висловив у соціальній мережі Х.

Грем зазначив, що підготовлений нині мирний план може стати «шансом для гідного й справедливого завершення війни». Однак він наполягає на тому, що документ вимагає прозорості та надійних гарантій безпеки. На його думку, саме Конгрес має бути тією інстанцією, яка оцінить, чи передбачено в угоді механізми, здатні ефективно запобігти новій агресії з боку Росії.

Сенатор наголосив, що справжній і міцний мир в Україні повинен гарантувати, що Росія не матиме можливості розпочати нове вторгнення у майбутньому.

