День соборності: президент привітав українців (відео)

22 січня 1918 року було проголошено, що Україна стала незалежною державою

Сьогодні, 22 січня 2026 року, Україна відзначає День соборності. Президент Володимир Зеленський привітав українців із цим святом, передає «Главком».

Зеленський оприлюднив у соцмережі ролик з нагоди свята. «З Днем соборності України!», – підписав він відео.

Нагадаємо, у четвер, 22 січня 2026 року, Україна відзначає День соборності. Це свято символізує єдність українських земель і нагадує про вагому історичну подію – проголошення Акта злуки між Українською Народною Республікою (УНР) та Західноукраїнською Народною Республікою (ЗУНР).

У 2026 році цей день відзначатиметься в умовах, що зберігають певні обмеження через безпекову ситуацію в країні, однак українці вкотре виявлять своє прагнення до єднання.

