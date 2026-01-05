Звільнено двох членів Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку

Звільнено Бойка та Шляхова

Президент України Володимир Зеленський звільнив двох членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на укази №11-12/2026.

Звільнено:

Бойка Юрія Юлійовича з посади члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Шляхова Ярослава Миколайовича з посади члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ №1019/2025 про призначення Олексія Володимировича Семенюка головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Напередодні Зеленський звільнив Руслана Магомедова з посади голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Зауважимо, що Руслан Магомедов – кум Андрія Єрмака та його колишній позаштатний радник. Був призначений керівником Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку у 2021 році.