Головна Країна Політика
search button user button menu button

Звільнено двох членів Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Звільнено двох членів Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Звільнено Бойка та Шляхова

Президент України Володимир Зеленський звільнив двох членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на укази №11-12/2026.

Звільнено:

  • Бойка Юрія Юлійовича з посади члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
  • Шляхова Ярослава Миколайовича з посади члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ №1019/2025 про призначення Олексія Володимировича Семенюка головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Напередодні Зеленський звільнив Руслана Магомедова з посади голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Зауважимо, що Руслан Магомедов – кум Андрія Єрмака та його колишній позаштатний радник. Був призначений керівником Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку у 2021 році.

Теги: Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головним в коаліції є Велика Британія та Франція, і «їхня військова присутність є обов’язковою», пояснив президент
Президент назвав країни Європи, які обов’язково мають відправити війська в Україну
3 сiчня, 21:48
Зеленський відповів на меседж Трампа про бажання Путіна допомогти Україні
Зеленський відповів на меседж Трампа про бажання Путіна допомогти Україні
30 грудня, 2025, 02:19
Трамп заявив, що обговорював з Зеленським та з Путіним Запорізьку АЕС
Трамп заявив, що обговорював з Зеленським та з Путіним Запорізьку АЕС
29 грудня, 2025, 00:56
Трамп та Зеленський поговорять із європейськими лідерами
Трамп і Зеленський після зустрічі проведуть ще одну важливу розмову
28 грудня, 2025, 17:44
Пекін розкритикував плани України вводити обмеження для китайських бізнесів та громадян
Китай закликав Україну утриматися від санкцій проти китайських компаній
23 грудня, 2025, 11:27
Зеленський відвідав Польщу для першої зустрічі з президентом Навроцьким
Президент України прибув до Польщі
18 грудня, 2025, 19:21
Досягнення миру є спільною метою всіх державних інституцій та громадян
Розвідка спрогнозувала, чи завершиться війна 2026 року
16 грудня, 2025, 21:48
Поліція біля кампусу Університету штату Кентуккі у Франкфорті
Стрілянина у США, атака на Одещину: головне за ніч
10 грудня, 2025, 05:44
Британія близька до угоди про заморожені російські активи для України
Стармер сподівається на швидке укладення угоди щодо росактивів для Києва
9 грудня, 2025, 10:14

Політика

Зеленський повернув Кулебу на дипломатичну службу
Зеленський повернув Кулебу на дипломатичну службу
Звільнено двох членів Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку
Звільнено двох членів Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку
Австралія допоможе Україні захиститися від російських атак: деталі від Зеленського
Австралія допоможе Україні захиститися від російських атак: деталі від Зеленського
Кабмін затвердив квоти на наркотичні та психотропні речовини на 2026 рік
Кабмін затвердив квоти на наркотичні та психотропні речовини на 2026 рік
Христина Фріланд стала радницею Зеленського
Христина Фріланд стала радницею Зеленського
Кислицю призначено першим заступником керівника Офісу президента
Кислицю призначено першим заступником керівника Офісу президента

Новини

В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 3 січня
3 сiчня, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua