Звільнено двох членів Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку
Звільнено Бойка та Шляхова
Президент України Володимир Зеленський звільнив двох членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на укази №11-12/2026.
Звільнено:
- Бойка Юрія Юлійовича з посади члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
- Шляхова Ярослава Миколайовича з посади члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ №1019/2025 про призначення Олексія Володимировича Семенюка головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Напередодні Зеленський звільнив Руслана Магомедова з посади голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Зауважимо, що Руслан Магомедов – кум Андрія Єрмака та його колишній позаштатний радник. Був призначений керівником Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку у 2021 році.
Коментарі — 0