Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Петиція про регулювання рієлторської діяльності набрала необхідну кількість голосів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Петиція про регулювання рієлторської діяльності набрала необхідну кількість голосів
Авторка петиції наголосила, що через відсутність регулювання діяльності рієлторів, українці змушені платити великі комісії
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

В Україні відсутнє чітке правове регулювання діяльності рієлторів та посередників на ринку нерухомості

Петиція з вимогою врегулювати діяльність рієлторів в Україні набрала необхідну кількість голосів. Тепер її має розглянути уряд. Про це повідомляє «https://glavcom.ua/» з посиланням на сайт Кабміну.

Петиція була зареєстрована на урядовому порталі 25 липня поточного року. У тексті звернення йдеться про те, що в Україні відсутнє чітке правове регулювання діяльності рієлторів та посередників на ринку нерухомості. Зокрема, це призводить до:

  • масових зловживань з боку осіб, які не мають жодного офіційного статусу;
  • ухилення від сплати податків;
  • відсутності захисту прав споживачів;
  • масштабного тіньового ринку з обігом у сотні мільйонів гривень на рік.

Крім того, через відсутність регулювання діяльності рієлторів, громадяни України вимушені платити великі комісії – 50%, 100% від вартості оренди або 2–5% при купівлі. У зв’язку з цим Кабінету міністрів пропонується розробити законопроєкт або інший нормативно-правовий акт, який встановить:

  • обов’язкову реєстрацію діяльності рієлторів у формі ФОП або юридичної особи;
  • мінімальні вимоги до кваліфікації та сертифікації рієлторів;
  • обов’язкову наявність договору або письмового підтвердження співпраці;
  • заборону стягнення комісії без звернення клієнта;
  • адміністративну відповідальність за порушення зазначених вимог.

Нагадаємо, під кінець третього року повномасштабної війни з Росією ринок оренди житла у Києві не досяг довоєнного рівня.

До слова, найбільше зростання пропозиції про продаж вторинного житла з’явилося у Закарпатській та Черкаській областях. Натомість значне скорочення оголошень відбулось на Волині та в Києві.

Читайте також:

Теги: петиція нерухомість оренда

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Будівельний майданчик біля метро «Осокорки», де колись планувалося звести торговий центр Le Boulevard
Чи приберуть занедбаний будмайданчик біля метро «Осокорки»? Кличко відповів на петицію
Сьогодні, 09:25
У Києві середня вартість однокімнатної квартири у серпні становить $95,2 тис
Ціни на вторинне житло йдуть угору: скільки коштує однокімнатна квартира в Україні
10 вересня, 07:02
Найдорожчим регіоном для оренди квартири залишається Київ з середнім цінником 19 тис. грн за однокімнатну квартиру
Оренда житла в Україні: у яких областях попит зріс найбільше
9 вересня, 23:02
Петиція оприлюднена 2 вересня 2025 року
Зареєстровано петицію про надання Андрію Парубію звання Герой України
4 вересня, 13:16
Аби дозволити купівлю будинку в Німеччині, має бути високий дохід родини
Скільки потрібно заробляти, щоб купити будинок у Німеччині
23 серпня, 01:31
Десять років тому будівельники встановили паркан, перекривши частині мешканців Осокорків прохід до метро
Петиція про знесення недобудованого ТЦ на Осокорках набрала голоси
22 серпня, 15:39
Дехто має сплачувати податок за «зайву» площу
Податок на «зайві» метри: скільки мають сплачувати власники квартир і будинків
22 серпня, 06:30
Продавцю потрібно заздалегідь зібрати всі документи, щоб купівля квартири пройшла швидко
Це вам точно знадобиться: які документи повинен мати продавець при продажі житла
21 серпня, 10:46
Автор петиції звинувачує чиновницю в бездіяльності
Петиція про звільнення директорки Департаменту охорони культурної спадщини набрала голоси з другої спроби
18 серпня, 10:33

Події в Україні

НАБУ та САП терміново шукають хорошого піарника: платитимуть до 5 тис. євро на місяць
НАБУ та САП терміново шукають хорошого піарника: платитимуть до 5 тис. євро на місяць
На війні загинув артист Львівської національної опери Дмитро Пасічник
На війні загинув артист Львівської національної опери Дмитро Пасічник
Стефанішина почала роботу на посаді посла, уряд схвалив проєкт держбюджету. Головне за 15 вересня
Стефанішина почала роботу на посаді посла, уряд схвалив проєкт держбюджету. Головне за 15 вересня
Петиція про регулювання рієлторської діяльності набрала необхідну кількість голосів
Петиція про регулювання рієлторської діяльності набрала необхідну кількість голосів
Лубінець запропонував усунути покарання за добровільне повернення із СЗЧ
Лубінець запропонував усунути покарання за добровільне повернення із СЗЧ
Генштаб підтвердив деокупацію Панківки на Донеччині
Генштаб підтвердив деокупацію Панківки на Донеччині

Новини

Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
Сьогодні, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
Сьогодні, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
Сьогодні, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
Вчора, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
13 вересня, 14:08

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua