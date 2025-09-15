Петиція про регулювання рієлторської діяльності набрала необхідну кількість голосів

В Україні відсутнє чітке правове регулювання діяльності рієлторів та посередників на ринку нерухомості

Петиція з вимогою врегулювати діяльність рієлторів в Україні набрала необхідну кількість голосів. Тепер її має розглянути уряд. Про це повідомляє «https://glavcom.ua/» з посиланням на сайт Кабміну.

Петиція була зареєстрована на урядовому порталі 25 липня поточного року. У тексті звернення йдеться про те, що в Україні відсутнє чітке правове регулювання діяльності рієлторів та посередників на ринку нерухомості. Зокрема, це призводить до:

масових зловживань з боку осіб, які не мають жодного офіційного статусу;

ухилення від сплати податків;

відсутності захисту прав споживачів;

масштабного тіньового ринку з обігом у сотні мільйонів гривень на рік.

Крім того, через відсутність регулювання діяльності рієлторів, громадяни України вимушені платити великі комісії – 50%, 100% від вартості оренди або 2–5% при купівлі. У зв’язку з цим Кабінету міністрів пропонується розробити законопроєкт або інший нормативно-правовий акт, який встановить:

обов’язкову реєстрацію діяльності рієлторів у формі ФОП або юридичної особи;

мінімальні вимоги до кваліфікації та сертифікації рієлторів;

обов’язкову наявність договору або письмового підтвердження співпраці;

заборону стягнення комісії без звернення клієнта;

адміністративну відповідальність за порушення зазначених вимог.

Нагадаємо, під кінець третього року повномасштабної війни з Росією ринок оренди житла у Києві не досяг довоєнного рівня.

До слова, найбільше зростання пропозиції про продаж вторинного житла з’явилося у Закарпатській та Черкаській областях. Натомість значне скорочення оголошень відбулось на Волині та в Києві.