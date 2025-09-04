Головна Країна Політика
search button user button menu button

На мапі України з’явиться ще одне місто

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
На мапі України з’явиться ще одне місто
колаж: glavcom.ua

Микола Лукашук зазначив, що зміна статусу селища – це нові можливості для розвитку громади, посилення її позицій в області

Уряд схвалив проєкт постанови Верховної Ради «Про віднесення селища Слобожанське Дніпровського району Дніпропетровської області до категорії міст». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Проєктом пропонується віднести селище Слобожанське до категорії міст.

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук зазначив, що зміна статусу – це нові можливості для розвитку громади, посилення її позицій в області. «Для мешканців це може принести додаткові ресурси та програми підтримки», – додав він.

Раніше на сайті Ради з'явився законопроєкт, яким пропонується змінити адміністративно-територіальні устрої Донецької, Дніпропетровської, Луганської і Харківської областей. Ініціатором виступила нардепка Анна Скороход.

«На території Донецької і Луганської областей здійснюються заходи, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, внаслідок чого розірвані адміністративні зв'язки між окремими населеними пунктами. Зазначена обставина негативно вплинула на стан фінансового забезпечення установ освіти та охорони здоров’я. Також це стосується надання соціальних допомог населенню підконтрольних українській владі територій Донецької і Луганської областей», – йдеться у пояснювальній записці.

Нардепка підкреслює, що для врегулювання даної ситуації та недопущення гуманітарної катастрофи на територіях, які підконтрольні українській владі необхідно змінити адміністративно-територіальний устрій

Читайте також:

Теги: Дніпропетровщина Кабмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Згідно з рішенням Кабміну, статус можна буде отримати не тільки за місцем внутрішнього переміщення, а й за місцем звернення
Уряд спростив надання статусу дітям, які постраждали від війни
1 вересня, 17:37
Українські військові спростували черговий вкид росіян
Генштаб спростував заяву росіян про окупацію села на Дніпропетровщині
31 серпня, 19:51
Вночі оборонці неба знищили над областю 11 ворожих БпЛА
Атака на Дніпропетровщину: ворог пошкодив житлові будинки та газопроводи, є постраждалі
31 серпня, 08:16
Протести в Україні тепер контролюватимуть військові?
Наступ на свободу чи «буря в стакані»? Що чекає на масові заходи в Україні
29 серпня, 21:00
Виїзд за кордон для чоловіків до 22 років: уряд ухвалив рішення
Виїзд за кордон для чоловіків до 22 років: уряд ухвалив рішення
26 серпня, 19:10
За повідомленням DeepState, ворог окупував Запорізьке та Новогеоргіївку
Генштаб прокоментував повідомлення про окупацію двох сіл на Дніпропетровщині
26 серпня, 17:25
Метою законопроекту є внести зміни в адміністративно-територіальний устрій чотирьох областей
Нардепка пропонує змінити адміністративно-територіальний устрій чотирьох областей
21 серпня, 12:29
Надзвичайники працюють на місцях ворожих ударів
На Дніпропетровщині окупанти пошкодили газогін: є травмований (фото)
21 серпня, 09:36
Олексій Кулеба прокоментував відновлення України
Підтримка прифронтових регіонів: коли запрацюють послуги
18 серпня, 12:49

Політика

На мапі України з’явиться ще одне місто
На мапі України з’явиться ще одне місто
Уряд звільнив Рудого з посади голови ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор
Уряд звільнив Рудого з посади голови ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор
«Це не зупинить Путіна». Соратник Зеленського пояснив небезпеку «буферної зони», яку нав’язують Україні
«Це не зупинить Путіна». Соратник Зеленського пояснив небезпеку «буферної зони», яку нав’язують Україні
Зеленський допустив повторення корейського сценарію в Україні
Зеленський допустив повторення корейського сценарію в Україні
Спецпредставник Трампа прибув до Парижа – Reuters
Спецпредставник Трампа прибув до Парижа – Reuters
Зеленський прибув до Франції
Зеленський прибув до Франції

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2025
38K
Обвинувачений у справі Фаріон не стримав посмішки, говорячи про вбивство Парубія
17K
Безугла переглянула фільм про вбитого Парубія і побачила там... Порошенка
15K
Перед судом постануть пʼять підприємців, які продавали підроблену техніку відомого бренду
3232
Стало відомо, чому підозрюваний у вбивстві Парубія після злочину опинився на Хмельниччині

Новини

У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
Вчора, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Вчора, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
1 вересня, 05:55

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua