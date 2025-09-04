На мапі України з’явиться ще одне місто

Микола Лукашук зазначив, що зміна статусу селища – це нові можливості для розвитку громади, посилення її позицій в області

Уряд схвалив проєкт постанови Верховної Ради «Про віднесення селища Слобожанське Дніпровського району Дніпропетровської області до категорії міст». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Проєктом пропонується віднести селище Слобожанське до категорії міст.

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук зазначив, що зміна статусу – це нові можливості для розвитку громади, посилення її позицій в області. «Для мешканців це може принести додаткові ресурси та програми підтримки», – додав він.

Раніше на сайті Ради з'явився законопроєкт, яким пропонується змінити адміністративно-територіальні устрої Донецької, Дніпропетровської, Луганської і Харківської областей. Ініціатором виступила нардепка Анна Скороход.

«На території Донецької і Луганської областей здійснюються заходи, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, внаслідок чого розірвані адміністративні зв'язки між окремими населеними пунктами. Зазначена обставина негативно вплинула на стан фінансового забезпечення установ освіти та охорони здоров’я. Також це стосується надання соціальних допомог населенню підконтрольних українській владі територій Донецької і Луганської областей», – йдеться у пояснювальній записці.

Нардепка підкреслює, що для врегулювання даної ситуації та недопущення гуманітарної катастрофи на територіях, які підконтрольні українській владі необхідно змінити адміністративно-територіальний устрій