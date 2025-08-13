Головна Країна Політика
Депутати кличуть керівника САП на килим

Олексій Руденко
Олексій Руденко
Депутати кличуть керівника САП на килим
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко
Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування корупції в правоохоронних органах відреагував на інтерв’ю колишнього прокурора САП

Рано чи пізно керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Олександра Клименка викличуть до Верховної Ради для надання пояснень, які стосуються ймовірних протизаконних діянь. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів народний депутат від «Батьківщини», голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування фактів можливої корупції в правоохоронних та судових органах Сергій Власенко.

Нардеп нагадав про інтерв’ю колишнього високопосадового прокурора САП Станіслава Броневицького, який, за його словами, по суті, обвинуватив керівництво САП в тому, що вона не є незалежним органом, а структурою, в якій присутня корупція.

«На прикладі ситуації з кримінальним провадженням щодо привласнення Одеського аеропорту, Броневицький розповів про позапроцесуальні контакти керівника САП з учасниками провадження, за наслідками яких народилася «славнозвісна» угода. За нею у фігурантів залишилися у власності аеропорт і 1,5 млрд грн прибутку, а мільярд із прибутку вони віддали як погашення угоди. При цьому два провадження щодо цих осіб були об’єднані в одне без будь-яких підстав», – зазначив глава ТСК.

«Я думаю, що рано чи пізно ми запросимо Броневицького на комісію і допитаємо його, щоб потім запросити до себе керівника САП і також поставити йому питання», – розповів Сергій Власенко. Він додав, що на його думку, після прийняття закону про незалежність НАБУ і САП, викриття експрокурора є досить яскравим прикладом, наскільки ці органи не є незалежними.

Оскільки пролунали конкретні звинувачення, на які потрібна відповідь, її розраховують почути від керівника САП на засіданні комісії, наголосив народний обранець.

Нагадаємо, народних депутатів особливо непокоїть розслідування злочинів про незаконне збагачення і недекларування майна. Про це розповів директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос, розповідаючи разом із керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександром Клименком про результати роботи антикорупційних органів у першому півріччі 2025 року.

«Главком» також писав, що НАЗК повідомило, чи переслідуватиме нардепів, які скасовували незалежність НАБУ та САП. За даними антикорупційного бюро, близько 40 народних депутатів, яким повідомлено про підозру, натиснули кнопки «за законопроєкт» №12414.

